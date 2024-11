Wer als Anwohner in Zürich das Mini-Elektroauto Microlino besitzt, soll in Zukunft viel weniger für Parkkarten zahlen als Besitzerinnen von SUV oder Vans. Symbolbild: Keystone

Die Stimmberechtigten könnten bald über die neue Parkkartenverordnung in Zürich befinden. Der Gemeinderat hat diese am Mittwoch mit 79 zu 34 Stimmen verabschiedet. Die SVP kündigte bereits ein Referendum an.

Die Stimmberechtigten könnten bald über die neue Parkkartenverordnung in Zürich befinden.

Der Gemeinderat hat dies mit einer deutlichen Mehrheit verabschiedet.

Neben dem Leergewicht des Autos wird auch dessen Antrieb einen Einfluss auf die Kosten einer Anwohnendenparkkarte haben.

Die SVP versuchte erfolglos, die Schlussabstimmung zu verschieben. Dies weil die Redaktionskommission nach der ersten Lesung zu stark in den Text eingegriffen habe. Der Rat lehnte den Antrag mit 66 zu 34 Stimmen ab.

Bleibt die Parkkartenverordnung so bestehen, müssen Anwohnerinnen und Anwohner die Karte für die Blaue Zone nach dem Gewicht ihres Autos bezahlen. Der Stadtrat hatte eigentlich einen Einheitspreis vorgeschlagen, der höher gewesen wäre als der bisherige.

Gewicht und Antrieb entscheiden

Neben dem Leergewicht des Autos wird auch dessen Antrieb einen Einfluss auf die Kosten einer Anwohnendenparkkarte haben: So soll sich die Gebühr für Fahrzeuge mit fossilem Antrieb pro Kilogramm bei rund 40 Rappen bewegen, bei einem emissionsfreien Antrieb bei 35 Rappen.

Als wesentliche Neuerung in der Parkkartenverordnung gilt das vom Stadtrat vorgeschlagene sogenannte «Bieler Modell». Dank diesem sollen bestehende private Tiefgaragen besser genutzt werden. Nur wer keinen Platz in einer solchen hat, wird Anspruch auf eine Parkkarte haben.

