Wer Geld zahlte, bestand die Fahrprüfung

Vor UN-Debatte: Selenskyj besucht verwundete Soldaten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zur Teilnahme an der UN-Generaldebatte in den USA eingetroffen. Bevor er jedoch eine Rede vor den Vereinten Nationen halten wird, besuchte Selenskyj verwundete ukrainische Soldaten in einem Krankenhaus in New York.

19.09.2023