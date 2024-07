Der Stadtrat will das alte Pissoir beim Bürkliplatz abreissen – im Gemeinderat war dies nicht unumstritten. Keystone

Der Zürcher Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am Mittwoch auch mit dem Pissoirhäuschen beim Bürkliplatz. Der Stadtrat will den grauen Bau abreissen – der Gemeinderat hält dagegen.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit 77 zu 35 Stimmen sprach sich der Zürcher Gemeinderat für den Erhalt des Pissoirhäuschens beim Bürkliplatz aus.

Der Stadtrat hingegen wollte das Pissoirhäuschen abbrechen lassen.

Die Neugestaltung der Stadthausanlage an sich war in der Debatte völlig unbestritten.

Der Gemeinderat bewilligte den beantragten Kredit von 12,9 Millionen Franken mit 112 zu 0 Stimmen. Mehr anzeigen

Das graue Pissoir beim Zürcher Bürkliplatz soll bei der Neugestaltung der Stadthausanlage nun doch stehen bleiben: Der Gemeinderat hat am Mittwochabend ein entsprechendes Postulat überwiesen, das auch Sitzpinklern zugutekommen soll.

Die Neugestaltung der Stadthausanlage an sich war in der Debatte völlig unbestritten. Der Gemeinderat bewilligte den beantragten Kredit von 12,9 Millionen Franken mit 112 zu 0 Stimmen.

Dass der Stadtrat aber das Pissoirhäuschen abbrechen lassen wollte, war für eine Mehrheit nicht nachvollziehbar. Mit 77 zu 35 Stimmen sprach sie sich für den Erhalt aus.

Ein Pissoir schliesse zwar die Hälfte der Bevölkerung aus, hiess es im Postulat von FDP und GLP. Aber auch Sitzpinklerinnen und -pinkler müssten weniger lang warten, wenn den Stehpinklern ein separates Pissoir zur Verfügung stehe. Zudem befürchtete die Mehrheit, dass bei einem ersatzlosen Abbruch des Pissoirs die Wildpinklerquote steigen würde.

olgr, sda