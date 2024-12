Erste Schweizer Rossmann-Filiale hat im Emmen Center eröffnet

Aussenansicht der neuen Rossmann Filiale im Emmen Center bei Luzern am Donnerstag, 5. Dezember 2024. Philipp Schmidli/KEYSTONE

Die deutsche Drogerie-Kette Rossmann expandiert in die Schweiz. Die erste Filiale hat eröffnet – die Pläne des Konzerns gehen aber noch viel weiter.

Der deutsche Drogerie-Konzern Rossmann hat am Donnerstag seine erste Filiale in der Schweiz eröffnet – im Emmen Center Luzern.

Weitere Filialen sollen bald folgen – die nächste in Brunnen SZ.

Das Unternehmen plant auf seinem Expansionskurs insgesamt 150 Filialen in der. Schweiz. Mehr anzeigen

Mit 15 Prozent Rabatt auf alles startet der deutsche Drogerie-Riese Rossmann seine Expansionsoffensive in der Schweiz. Genauer: Mit einer Filiale im Emmen Center in Luzern.

Doch die Pläne sind umfassender. Man möchte schnell wachsen in der Schweiz, heisst es von Rossmann. Geplant sind demnach 150 Filialen. Gegenüber «Blick» sagt Rossman-Schweiz-Chef Fabrizio D'Ascenzo: «Rossmann wird der günstigste Anbieter für Drogeriemarktprodukte in der Schweiz.» Man solle vorbeikommen und sich selbst von der «Erschwinglichkeit der Produkte» überzeugen, so der Rossmann-Schweiz-Chef weiter.

Schweizer Marken wie Lindt & Sprüngli sollen dabei ebenso vertrieben werden, wie deutsche Produkte. Neben Bodylotions, Shampoos und Kosmetika gibt es auch Lebensmittel. Das Sortiment umfasst rund 15'000 Artikel.

Die nächste Eröffnung in Brunnen SZ steht schon an.