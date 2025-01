Nuri Sahin wurde als BVB-Trainer freigestellt. Keystone

Die 1:2-Niederlage in Bologna am Dienstag ist die eine zu viel: Nuri Sahin wird noch in der Nacht auf Mittwoch als BVB-Trainer freigestellt. Offenbar mussten auch seine Frau und Kinder die Entlassung hautnah miterleben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dortmund unterliegt am Dienstagabend dem FC Bologna in der Champions League mit 1:2 und verliert auch das vierte Spiel des Jahres.

Für Nuri Sahin ist es das letzte Spiel als BVB-Coach. Kurz nach dem Schlusspfiff wird er entlassen.

Einem Medienbericht zufolge wurde der Coach bei seiner Freistellung sehr emotional. Mehr anzeigen

Am Mittwochvormittag gibt Borussia Dortmund bekannt, dass man sich von Trainer Nuri Sahin getrennt hat. «Nach vier Niederlagen in Serie, bedingt durch lediglich einen Sieg aus den vergangenen neun Spielen und als aktueller Tabellenzehnter der Bundesliga haben wir leider den Glauben daran verloren, in der gegenwärtigen Konstellation noch unsere sportlichen Ziele erreichen zu können», wird Lars Ricken, BVB-Geschäftsführer Sport, in einer Medienmitteilung zitiert.

Sahin selbst hat von seiner Entlassung laut eines Berichts der «Bild»-Zeitung schon kurz nach der Niederlage in Bologna erfahren. Demnach lagen zwischen dem Schlusspfiff und dem Rauswurf nur Minuten. Sportdirektor Sebastian Kehl deutet das Sahin-Aus kurz nach dem Spiel schon an, der Coach selbst erfährt wenig später in einem persönlichen Gespräch mit Ricken im Hotel von seinem Rauswurf.

Emotionaler Abschied

Laut der «Bild» sind Sahins Frau Tugba, Sohn Ömer und Tochter Meryem in der Nacht ebenfalls im Hotel. Knapp zwei Stunden nach dem Schlusspfiff tritt Ricken vor die Mannschaft und verkündet die Trainerentlassung. «Sahin, der bereits Balljunge beim BVB war und mit 16 Jahren als Profi debütiere, hat Tränen in den Augen», schreibt die Zeitung.

Vor wenigen Wochen noch schenkte Klub-Boss Hans-Joachim Watzke in einem Interview mit «Sportbild» dem ehemaligen Dortmund-Star viel Vertrauen: «Nuri Sahin ist unser Trainer. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass er in den nächsten Jahren sehr viele Erfolge mit dem BVB feiern wird.» Ein halbes Jahr und 27 Pflichtspiele nach seiner Beförderung zum Chefcoach muss Sahin gehen.

Wer neuer BVB-Trainer wird, steht noch nicht fest. Klar ist nur, dass der bisherige U19-Trainer Mike Tullberg am Samstag gegen Werder Bremen auf der Trainerbank Platz nehmen wird.

Bologna – Dortmund 2:1 UEFA Champions League // Matchday 7 // Saison 24/25 21.01.2025