Bochum steht vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Der Klub mit dem Schweizer CEO Ilja Kaenzig verliert das Barrage-Hinspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf daheim mit 0:3.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Im Hinspiel der Relegation verliert der VfL Bochum gegen das unterklassige Düsseldorf 0:3.

Das Rückspiel erfolgt am kommenden Montag in Düsseldorf. Mehr anzeigen

Ein unglückliches Eigentor von Philipp Hofmann in der 13. Minute stand am Ursprung der Heimpleite der seit drei Saisons wieder in der 1. Bundesliga spielenden Bochumer. Nach der Pause sorgten ein Konter und ein via Abpraller verwandelter Freistoss für das klare Verdikt. Überragend bei Fortuna war der junge Grieche Christos Tzolis, der an allen drei Toren entscheidend beteiligt war.

Am kommenden Montag kann Fortuna Düsseldorf, das die Zweitliga-Saison im 3. Rang beendet hat, die Rückkehr unter die besten 18 deutschen Teams vor eigenem Anhang und mit hervorragender Ausgangslage klar machen. Letztmals spielte der Klub in der Saison 2019/2020 in der 1. Bundesliga.

