Murat Ural wurde bei Bochum befördert und steht vor einer grossen Herausforderung Keystone

Nach der Entlassung von Trainer Peter Zeidler setzt der Bundesligist VfL Bochum vorerst auf eine interne Lösung.

SDA

So sollen die bisherigen Assistenten Markus Feldhoff und Murat Ural den Verein vom Tabellenende wegbringen. Letzterer ist Schweizer und stiess auf diese Saison hin zu Bochum. Zuvor war er beim FC Zürich tätig gewesen, bei dem er vom 13. Februar bis 22. April dieses Jahres ebenfalls interimistisch das Traineramt übernahm, damals zusammen mit Umberto Romano.

Zeidler, zuvor sechs Jahre bei St. Gallen tätig, wurde am Sonntag entlassen. Der 62-Jährige blieb in den acht Pflichtspielen mit Bochum sieglos. In der Meisterschaft holte der VfL bloss einen Punkt, im Cup scheiterte er an Jahn Regensburg, dem Tabellenletzten der 2. Bundesliga. Nächster Gegner von Bochum ist am Sonntag vor heimischem Publikum der Tabellenführer Bayern München.

