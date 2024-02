«Da ist keine Spur mehr von ‹Mia san mia›»

Thomas Müller und Manuel Neuer stellen sich einmal mehr vor die eigenen Fans und beten um Entschuldigung. Imago

Für die Bayern wird die Lage nach drei Niederlagen in Serie immer ungemütlicher. In den sozialen Medien wird schonungslos auf das Team von Thomas Tuchel eingeprügelt.

Bei den Bayern ist definitiv der Wurm drin. Am letzten Wochenende hatte der Rekordmeister im direkten Duell um die Spitze gegen Leverkusen nicht viel zu melden. Tage später setzte es auch in der Champions League eine schmerzliche 0:1-Niederlage gegen Lazio Rom ab und an diesem Wochenende zieht das Team von Thomas Tuchel auch gegen Leipzig den Kürzeren.

So bitter die aktuelle Situation als Bayern-Fan ist, so gross ist die Schadenfreude bei vielen anderen Anhängern. Ein Blick in die sozialen Medien zeichnet ein klares Bild.

#BOCFCB ich dachte zuerst ich hätte einen beschissenen Fussball-Sonntag aber die Bayern pic.twitter.com/4JdyInHVaA — Ladyofthemanor_24 (@blackforest_24) February 18, 2024

Da geht’s raus. So schlecht und konfus habe ich den FC Bayern noch nie gesehen. Keine Spur mehr vom Mia san mia. Das wird sich Uli Hoeneß sicherlich nicht gefallen lassen. #BOCFCB #FCBayern #Tuchel pic.twitter.com/tOWxxsMoEy — Bananenflanke (@dirk_adam) February 18, 2024

Thomas Tuchel morgen gegen 9:25Uhr früh an der Geschäftsstelle des Fc Bayern München an der Säbener Straße pic.twitter.com/VuSffjaMtJ — eduardo (@EduardoSGE) February 18, 2024

Wäre Thomas #Tuchel Ampel-Minister, könnte er den FC Bayern noch zwei Jahre in aller Ruhe an die Wand fahren.

⚽️ #BOCFCB pic.twitter.com/K689StTtTh — Gr@ntlɘr 🥨🍺 (@oida_grantler) February 18, 2024

Das letzte mal als die Bayern so verprügelt worden sind wie in den letzten Wochen, war ein gewisser Tim Wiese der Grund pic.twitter.com/zoRlKJRnRm — Leander (@leanderSVW) February 18, 2024

Ich nach dritte Bayern Niederlage in Folge: pic.twitter.com/1FQP5HvmZ2 — Dönerteller 0️⃣4️⃣0️⃣ (@040hamburg) February 18, 2024

Bayern Downfall HIER WIR GEHEN pic.twitter.com/gQmF9x5b5P — LukeFCN03 🗿 (@LukeFCN03) February 18, 2024

Bayern hat das ZEHNFACHE von Bochums Personalkosten und Tuchel stellt sich hier hin und meint das sei unfair und unverdient dass sie da verloren haben. Mit dem Gehalt von Kane und Sane finanziert Bochum den kompletten Kader. #BOCFCB — Jens1893 (@Jens1893) February 18, 2024

Bayern jetzt in der Rückrundentabelle mit negativer Tordifferenz und zwei Plätze hinter Heidenheim, warum nicht.#BOCFCB pic.twitter.com/XdDJ7UT3BW — Wayne Schlegel (@WayneSchlegel_) February 18, 2024