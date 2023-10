Jess Thorup ist der neue Trainer von Ruben Vargas und Kevin Mbabu in Augsburg Keystone

Der Däne Jess Thorup folgt beim Bundesligisten FC Augsburg auf den entlassenen Trainer Enrico Maassen.

Der 53-Jährige unterzeichnete beim Tabellen-15. mit den Schweizern Ruben Vargas und Kevin Mbabu einen bis Ende Juni 2025 gültigen Vertrag.

Thorup war bis September 2022 Trainer des FC Kopenhagen. Frühere Stationen waren Esbjerg, Midtjylland, Gent und Genk. Zwischen 2013 und 2015 war er zudem für Dänemarks U21 tätig.

Mit Thorups Verpflichtung schlägt Augsburgs Sportchef Marinko Jurendic bei den Augsburgern einen ähnlichen Weg ein wie an seiner alten Wirkungsstätte beim FC Zürich. Dort engagierte er nach der Entlassung von Franco Foda vor einem Jahr Thorups Landsmann Bo Henriksen, der den FCZ zuerst zum Ligaerhalt und in dieser Saison zurück an die Spitze der Super League führte.

Bei den Fuggerstädtern gehandelt wurde gemäss einigen Medienberichten auch St. Gallens Peter Zeidler.

sda