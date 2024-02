Fehlendes Engagement kann man Thomas Tuchel in Rom nicht vorwerfen. IMAGO

Nicht einmal ein Jahr nach seiner plötzlichen Übernahme gerät Bayern-Trainer Thomas Tuchel unter Druck. Die Pleiten gegen Lazio und Leverkusen reihen sich bei den Münchnern unter regelmässige Aussetzer, die Tuchels bisherige Amtszeit prägen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im März 2023 ersetzte Thomas Tuchel Julian Nagelsmann als Bayern-Coach.

Der Druck nach den jüngsten Pleiten gegen Leverkusen und Lazio steigt, viele Experten gehen mit Tuchel hart ins Gericht.

Nach nicht einmal einem Jahr ist die Bilanz ernüchternd. Die Bayern leisten sich immer wieder krasse Aussetzer. Ein Rückblick: Mehr anzeigen

Nach einem 1:2 des FC Bayern in Leverkusen übernahm Thomas Tuchel im März 2023 mitten in der Saison in München als Trainer. Knapp elf Monate später läutete ein desaströses 0:3 des deutschen Serienmeisters im Topspiel am selben Ort gegen Bayer 04 Leverkusen eine mögliche Zeitenwende in der Bundesliga ein. Auf fünf Punkte ist der Bayern-Rückstand auf den in dieser Saison ungeschlagenen Tabellenführer angewachsen.

Nach der Pleite im wichtigen Champions-League-Spiel der Bayern am Mittwochabend in Rom gegen Lazio baut sich ein gewaltiger Druck auf Tuchel auf. Es fällt auf, dass die noch kurze Amtszeit des Julian-Nagelsmann-Nachfolgers in München von immer wiederkehrenden krassen Aussetzern und mehreren verspielten Titeln geprägt wird.

4. April 2023, DFB-Pokal-Viertelfinale: Bayern – Freiburg 1:2

Nach einem umjubelten 4:2-Heimsieg gegen Borussia Dortmund muss Tuchel schon in Spiel zwei als Bayern-Coach den ersten Titel abschreiben. Im DFB-Pokal gewinnt der SC Freiburg in der Allianz Arena durch ein Tor von Lucas Höler in der Nachspielzeit mit 2:1 und zieht ins Halbfinale ein. «Es ist natürlich eine grosse Enttäuschung», kommentiert Tuchel.

11. April 2023, Champions League, Viertelfinal: Manchester City – Bayern 3:0

Tuchel ist nach dem Viertelfinal-Hinspiel «schockverliebt» in seine Mannschaft. Wie jetzt? Nach einem 0:3 gegen Manchester City? Das vorzeitige Königsklassen-Aus gegen den späteren Titelgewinner mit Ex-Coach Pep Guardiola folgt eine Woche später beim 1:1 in München.

Manchester City – Bayern München 3:0 Champions League, Viertelfinal-Hinspiel 11.04.2023

20. Mai 2023, Bundesliga: Bayern – RB Leipzig 1:3

Am vorletzten Bundesliga-Spieltag scheint der elfte Meistertitel am Stück nach einem 1:3 gegen Leipzig Utopie zu sein. «Wenn man so weit unter dem eigenen Level spielt, ist es schwierig, Spiele zu gewinnen», meint Tuchel. Jamal Musialas spätes Siegtor zum 2:1 in Köln beschert den Münchnern eine Woche später dann doch wieder die Schale, weil Borussia Dortmund mit einem 2:2 daheim gegen Mainz folgenschwer patzt.

12. August 2023, Supercup: Bayern - RB Leipzig 0:3

Schon wieder Leipzig. Im Hype um den tags zuvor verpflichteten 100-Millionen-Mann Harry Kane ist der DFB-Pokalsieger mit dem dreifachen Torschützen Dani Olmo im Supercup der Party-Crasher in der Münchner Arena. «Die Diskrepanz zwischen der Form, der Stimmung und dem, was wir auf den Platz bekommen, ist gross», befindet Tuchel.

1. November 2023, DFB-Pokal, 2. Runde: Saarbrücken – Bayern 2:1

Was für eine Blamage! Marcel Gaus trifft für den Drittligisten 1. FC Saarbrücken tief in der Nachspielzeit zum 2:1. Dabei hatten die grossen Bayern im Ludwigspark durch Thomas Müller sogar geführt. Die Münchner Chance aufs Triple ist früh in der Saison dahin.

Sensation im DFB-Pokal: Bayern blamiert sich gegen Saarbrücken in der Nachspielzeit Der FC Bayern München ist sensationell in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Drittligist Saarbrücken gelang tief in der Nachspielzeit den Siegestreffer. 02.11.2023

9. Dezember 2023, Bundesliga: Frankfurt – Bayern 5:1

Nach 36 Minuten steht es 0:3, nach 90 Minuten ist die höchste Bayern-Niederlage unter Tuchel perfekt. «Die gesamte Mannschaftsleistung war ungenügend – und da zähle ich mich mit dazu», sagt Tuchel anschliessend.

Tuchel nach Bayern-Debakel: «Mehr sauer als traurig» Eintracht Frankfurt haut die Bayern aus dem Deutsche-Bank-Park mit einem deutlichen 5:1-Sieg raus. Bayern-Coach Thomas Tuchel war mit der Leistung seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. 10.12.2023

21. Januar 2024, Bundesliga: Bayern – Werder Bremen 0:1

Der nächste Bayern-Aussetzer – und das nach einem Kurz-Trainingslager in Portugal, das Tuchel zuvor als rundum positiv bewertete. Der Ex-Münchner Mitchell Weiser lässt die Gäste aus Bremen jubeln. Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen spricht Klartext nach dem 0:1: «Wir haben die ersten 70 Minuten einfach langweiligen Fussball gespielt.»

10. Februar 2024, Bundesliga, Leverkusen - Bayern 3:0

Im Topspiel ist vom berühmten Münchner «Mia san mia» nichts zu sehen. Spitzenreiter Leverkusen macht beim 3:0 einen Riesenschritt zum ersten Meistertitel. Tuchels taktische und personelle Massnahmen schlagen fehl, helfen dem eigenen Team nicht. Dazu versagen die aufgestellten Akteure. Tuchel muss Bayer-Coach Xabi Alonso gratulieren. Dazu gibt's vom Bayern-Coach Durchhalteparolen: «Wir werden erst aufgeben zu jagen, wenn es rechnerisch entschieden ist. Wir haben letztes Jahr bewiesen, was passieren kann.»

Reif: «Dieser FC Bayern war einfach nur jämmerlich» Die Generalprobe für das Achtelfinal der Champions League ist den Bayern deutlich missglückt. Es herrscht eine Disharmonie, die auch Mladen Petric und Marcel Reif kritisieren. 14.02.2024

14. Februar 2024, Champions League Achtelfinal-Hinspiel, Lazio Rom – Bayern 1:0

Bayern München muss in der Champions League einen weiteren herben Dämpfer hinnehmen. Die Tuchel-Truppe verliert das Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom mit 0:1. Für die Gastgeber verwandelte Ciro Immobile einen Foulelfmeter zum Sieg im ersten Spiel der K.o.-Phase. Dayot Upamecano sah für sein übles Foul im Strafraum überdies die Rote Karte, sodass der deutsche Rekordmeister die letzten 20 Minuten in Unterzahl spielen musste.

Lazio – Bayern 1:0 UEFA Champions League, Achtelfinal-Hinspiel, Saison 2023/24 14.02.2024

In der Bundesliga hiessen die kommenden Gegner, Bochum, Leipzig und Freiburg. Jede Niederlage könnte dabei die eine zu viel sein für Tuchel. Ob der 50-Jährige am 5. März in München zum Rückspiel in der Königsklasse an der Seitenlinie stehen wird, ist unsicherer denn je.

