Dieter Hecking soll versuchen, den VfL Bochum in der Bundesliga zu halten

Routinier Dieter Hecking soll den Abstieg des Bundesliga-Letzten VfL Bochum verhindern. Der 60-Jährige arbeitete zuletzt vor mehr als fünf Jahren in der Bundesliga als Trainer.

Hecking muss in Bochum zuerst einen Scherbenhaufen wegräumen. Der VfL holte aus den ersten neun Partien bloss einen Punkt bei einem Torverhältnis von 9:29. Nur Saarbrücken (1963) und die SpVgg Greuther Fürth (2021) starteten noch mieser in eine Bundesliga-Saison.

Peter Zeidler, der aus St. Gallen gekommen war, wurde ebenso wie Marc Lettau (Sportlicher Leiter) schon vor drei Wochen entlassen. Seither setzte es unter Interimscoach Markus Feldhoff gegen Bayern München (0:5) und Eintracht Frankfurt (2:7) weitere Kanterniederlagen ab.

Dieter Hecking unterzeichnete in Bochum einen Vertrag bis Saisonende. Zuletzt wirkte er als Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg (bis Mai). In der Bundesliga trainierte er zuletzt Borussia Mönchengladbach. Dort wurde er im Sommer 2019 von Marco Rose abgelöst. Vorgestellt wird Hecking in Bochum am Dienstag. Der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze beträgt sieben Zähler.

