Omar Marmoush überwindet Heidenheims Goalie Kevin Müller zum 3:0 Keystone

Eintracht Frankfurt bleibt Bayern München in der Bundesliga auf den Fersen. Omar Marmoush trifft ein weiteres Mal doppelt.

SDA

Frankfurt gewann am Sonntag in Heidenheim unter anderem dank der nächsten Doublette von Topstürmer Omar Marmoush 4:0 und verkürzte den Rückstand nach Bayerns Remis am Samstag in Dortmund auf vier Punkte.

Bei eisigen Temperaturen und dichtem Nebel waren Farès Chaïbi und der von der Bank gekommene Hugo Ekitiké die weiteren Torschützen bei Eintrachts viertem Liga-Sieg in Folge. Zwei weitere gute Chancen von Marmoush vereitelte Heidenheims Torhüter Kevin Müller.

Im zweiten Sonntagsspiel gewann Mainz gegen Hoffenheim dank einer Doublette von Jonathan Burkardt 2:0 und verbesserte sich auf den 7. Platz. Nach der Einwechslung von Silvan Widmer in der 73. Minute änderte sich nichts mehr am Resultat.

Kurztelegramme und Rangliste:

Heidenheim – Eintracht Frankfurt 0:4 (0:1). – 15'000 Zuschauer. – Tore: 22. Marmoush 0:1. 49. Chaïbi 0:2. 58. Marmoush 0:3. 94. Ekitiké 0:4. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (nicht im Aufgebot).

Mainz – Hoffenheim 2:0 (2:0). – 30'400 Zuschauer. – Tore: 4. Burkardt 1:0. 24. Burkardt 2:0. – Bemerkungen: Mainz mit Widmer (ab 73.).

sda