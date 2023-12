«Selbst der grösste Optimist hätte nicht gedacht, dass wir es so gut machen» Leverkusen-Coach Xabi Alonso blickt auf die äusserst erfolgreiche Hinrunde zurück. 21.12.2023

25 Pflichtspiele, 22 Siege, 3 Remis: Bayer Leverkusen spielt eine fantastische Saison, knackt einen 41 Jahre alten Rekord und lässt Fans träumen. Die Baumeister des Erfolgs bewahren einen kühlen Kopf.

Sie hätten gehofft, eine gute Vorrunde zu spielen, «aber selbst der grösste Optimist hätte nicht gedacht, dass wir es so gut machen würden», sagt Leverkusen-Coach Xabi Alonso am Mittwochabend nach dem 4:0-Sieg im letzten Spiel vor der Winterpause. Der Vorsprung auf Bayern München beträgt, bei einem Spiel mehr, vier Punkte.

Leverkusen hat nicht nur in der Bundesliga geliefert, auch im DFB-Pokal und in der Europa League hat die Mannschaft nur Siege eingefahren. Insgesamt 25 Pflichtspiele hat die Werkself bestritten, 22 davon hat sie gewonnen – dreimal wurden die Punkte geteilt. 25 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage, das hat zuvor noch kein deutsches Team geschafft. Der HSV brachte es 1982/83 auf 24 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage.

Wird der Afrika-Cup zum Stolperstein?

Das Ziel sei es, diese Leistungen in der Rückrunde zu bestätigen, meint Alonso, der sich bewusst ist, dass seine Mannschaft keinen Deut nachlassen darf. Dies wird umso schwieriger, da Alonso zu Beginn des Jahres aufgrund des Afrika-Cups (13. Januar bis 11. Februar) ohne den einen oder anderen Schlüsselspieler auskommen muss. Und so testete Alonso am Mittwoch bereits einmal die Zeit nach dem Jahreswechsel und liess alle fünf möglichen Afrika-Cup-Fahrer auf der Bank – auch Victor Boniface, der eine überragende Saison spielt und am Sonntag gegen Frankfurt noch mit drei Torbeteiligungen glänzte.

Ihn ersetzte Patrik Schick, der erstmals seit Mitte Oktober 2022 wieder in der Leverkusener Startelf stand. Und siehe da, der Tscheche spielt gross auf und schiesst in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick. Alonso meinte nach dem Spiel auf die vielen Wechsel in seiner Startelf angesprochen: «Es war ein Test, aber kein Risiko. Vor allem für Patrik war es wichtig, damit er im Januar mit einem guten Gefühl zurückkommt.»

Granit Xhaka bedankt sich für «ein krasses Jahr»

Ein Schlüsselspieler in Alonsos Mannschaft ist auch Granit Xhaka, der im zentralen Mittelfeld Regie führt und auch abseits des Platzes wichtig fürs Team ist. Ein Musterprofi, an dem sich auch jüngere Spieler orientieren können.

In den sozialen Medien richtet Xhaka nach der letzten Partie im Jahr 2023 noch ein paar Worte an die Leverkusener Gemeinschaft: «Ich kann einfach nur Danke sagen – 2023 war ein krasses Jahr und ich bin sehr dankbar für die Art und Weise, wie ich in Leverkusen aufgenommen worden bin. Frohe Weihnachten und lasst uns 2024 zu etwas Besonderem machen.»

💬 #Alonso: „Die Fans haben uns schon vor dem Spiel eine gute Energie gegeben. Wir fühlen das in jedem Spiel: Die Stimmung, die Hoffnung und die Motivation. Die Fans träumen und wir arbeiten dafür!“



🔙 #B04BOC 4:0 | #Bayer04 pic.twitter.com/8IfDq7zEzZ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 20, 2023

💬 Lukas #Hradecky: „Das ganze Jahr 2023 war unvergesslich, erst das Europa Abenteuer und jetzt ein Marsch durch die neue Saison ohne Niederlage. Wir haben geilen Fußball gezeigt, uns selbst belohnt und einen tollen Lauf gehabt!”



🔙 #B04BOC 4:0 | #Bayer04 pic.twitter.com/0A2Eip35uo — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 20, 2023

