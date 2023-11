Didi Hamann reagiert auf die Kritik von Bayern-Trainer Thomas Tuchel. imago

TV-Experte Dietmar Hamann hält es für legitim, dass Bayern-Coach Thomas Tuchel sich gegen Kritik wehrt. Im Streit zwischen Tuchel sowie ihm und Lothar Matthäus stört den Ex-Profi aber etwas anderes.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ehemaligen Bayern-Profis Lothar Matthäus und Didi Hamann waren zuletzt unzufrieden mit der Entwicklung des FC Bayern unter Trainer Thomas Tuchel. Tuchel drehte nach der überzeugenden Vorstellung gegen Borussia Dortmund den Spiess um.

Tuchel kritisierte die beiden TV-Experten mit einem ironischen Interview öffentlich und legte an der Pressekonferenz gegen Matthäus und Hamann nach.

Nach Matthäus äusserte sich nun auch Hamann zu der Schelte des Bayern-Trainers. Er zeigt sich verwundert und bemängelt fehlenden Anstand. Mehr anzeigen

Der frühere deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann hat sich im Zwist mit Thomas Tuchel verwundert über die Form der Kritik des Bayern-Trainers geäussert.

«Die Art und Weise hat mich etwas überrascht und gewundert. Das ist auch eine Form des Anstands. Das muss man auf einer gewissen Ebene machen», sagte TV-Experte Hamann, der auch für blue Sport im Einsatz ist. Tuchel hatte nach dem 4:0 der Münchner im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund gereizt auf die Kritik von Hamann und Lothar Matthäus reagiert.

Hamann verwies auf die Verdienste von Matthäus als deutscher Rekord-Nationalspieler. Der 50 Jahre alte Tuchel hatte sich im Interview des TV-Senders Sky ein Wortduell mit Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann geliefert. Der ehemalige Bayern-Profi Matthäus hatte wie Hamann nach dem Pokal-Aus des Rekordsiegers beim Drittligisten Saarbrücken Kritik an Tuchel und dem Team geäussert. «Dass er sich gewehrt hat, verstehe ich. Er muss sich schützen, die Spieler schützen, den Verein schützen, das ist ja seine Pflicht», sagte Hamann.

Hamann bleibt bei Kritik

Der Experte bemängelte aber, dass Tuchel nicht gesagt habe, «was ihn gestört hat». Persönlich habe er kein Problem mit dem Trainer. «Mir geht es da immer um die Sache, es geht mir gar nicht um Thomas Tuchel», sagte Hamann. «Ich habe in der Jugend in Auswahl-Mannschaften mit ihm gespielt. Ich schätze ihn sehr, er hat einen guten Humor.»

Aus sportlicher Sicht hält Hamann an seiner Kritik fest. «Sie haben das erste Mal in acht Monaten unter Thomas Tuchel ein Spiel gezeigt von Minute eins bis 90, wo ich sage: Wow, das war stark.» Die Art und Weise, wie die Münchner Fussball spielten, sei in dieser Saison «grösstenteils nicht gut». Es fehle zu oft an Souveränität und Konzentration.

Bereits in der Pressekonferenz vor dem Spiel in Dortmund hatte Tuchel Matthäus und Hamann ins Visier genommen: «Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung.»

Tuchel kontert Matthäus und Hamann: «Sehe bei den beiden auch keine Entwicklung» 03.11.2023

