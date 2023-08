Dieser kleine Junge wurde von Hans-Joachim Watzke in die Schranken gewiesen. Screenshot: n-tv.de

In der letzten Saison schenkt Dortmund am letzten Spieltag die Meisterschaft her, zum elften Mal in Serie wird Bayern München Meister. Dies nimmt ein kleiner Bayern-Fan zum Anlass, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zu provozieren. Dessen Konter sitzt aber ebenfalls.

In einer von RTL und ntv organisierten Aktion, durften junge Fussballfans per Video Fragen an den Dortmunder Klubboss einreichen. Ein Kind outet sich als Bayern-Anhänger und fordert Watzke heraus. Der Junge will wissen, warum Dortmund nicht Meister werden wolle.

Watzke kontert scherzhaft: «Was ist denn bei dir eigentlich schiefgelaufen? Wenn du hier aus der Region bist und dann bist du Bayern-Fan. Dann musst du eine relativ schwierige Erziehungsphase durchlebt haben.» Dann gibt Watzke zu verstehen, dass Dortmund natürlich schon Meister werden wolle, das sei ja klar. «Aber ich kann dich beruhigen: Irgendwann wirst du weinen und irgendwann wird Bayern nicht Deutscher Meister.»

Dortmunder Albtraum in der Vorsaison

In der vergangenen Saison war Dortmund ganz nah dran, den Serienmeister an der Spitze abzulösen. Am letzten Spieltag kam der BVB gegen Mainz aber nicht über ein 2:2 hinaus, während die Bayern dank eines Tores in der 89. Minute beim 1. FC Köln einen 2:1-Sieg einfuhren und so vor den punktgleichen Dortmundern Meister wurden.