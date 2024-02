Harry Kane schiesst Tore am Laufmeter – bloss Titel gewinnt er bislang keine. Bild: Imago

Harry Kane ist ein herausragender Kicker, doch in seiner bisherigen Karriere hat er nur individuelle Auszeichnungen gewonnen. Vor dem Spitzenkampf gegen Leverkusen lässt sich Kane deshalb aber nicht aus der Ruhe bringen.

Für die Bayern hat er in der Liga in den ersten 20 Spielen bereits 24 Treffer erzielt.

Nach 20 Spieltagen steht Kane bereits bei 24 Treffern. Eine Marke, die vor ihm zu diesem Zeitpunkt der Saison noch keiner erreicht hat. Auch bei Tottenham schoss der 30-Jährige Tore am Laufmeter – genauso wie er das noch immer für Englands Nationalmannschaft tut. Einen Titel mit seiner jeweiligen Mannschaft hat Kane aber noch nie gewonnen.

Auch in der laufenden Saison sind zwei Trophäen schon weg. Im Supercup unterlag der FC Bayern Leipzig mit 0:3 und im DFB-Pokal wurde der grosse FCB von Drittligist Saarbrücken eliminiert. Hängt über Harry Kane vielleicht ein Titelfluch?

Kane: «In grossen Spielen war Bayern München immer da»

In einem Interview mit «BBC» bleibt der Starstürmer so cool, wie jeweils vor dem gegnerischen Tor: «Ich habe klar gesagt, dass ich mit der Mannschaft Trophäen gewinnen möchte. Aber wie immer werde ich nicht in Panik verfallen.» Er werde einfach weiter sein Bestes geben und «nicht den Kopf einziehen».

Mit Blick auf den Kracher gegen Leverkusen meint er: «In den grossen Spielen war Bayern München immer da. Hoffentlich wird das am Samstag auch so sein.» Wenn nicht, dann sieht es allerdings düster aus. Zwar wird die Meisterschaft nicht am 21. Spieltag entschieden, aber im Falle einer Niederlage gegen Leader Leverkusen würde der Rückstand auf fünf Punkte anwachsen. Ob Xhaka und Co. diesen Vorsprung noch verspielen würden?

Bliebe noch immer die Champions League, wo die Bayern am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr live auf blue Sport) im Achtelfinal-Hinspiel auswärts auf Lazio Rom treffen.

