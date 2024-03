Julian Nagelsmann kann sich eine Rückkehr in den Vereinsfussball gut vorstellen. Imago

Xabi Alonso ist definitiv keine Option mehr als Nachfolger von Noch-Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Nun steht offenbar ein Comeback von Julian Nagelsmann im Raum. Der Deutsche Fussballbund dürfte über diese Idee nicht sehr erfreut sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xabi Alonso bestätigt, dass er weiterhin Trainer bei Bayer Leverkusen bleibt, wodurch der FC Bayern München sich nach einem anderen Nachfolger für Thomas Tuchel umsehen muss.

Erste Gespräche zwischen Julian Nagelsmann und dem FC Bayern sind bereits im Gange, unterstützt durch internes Lobbying von Uli Hoeness.

Der DFB plant nach Ostern Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Nagelsmann zu führen. Mehr anzeigen

Die Katze ist seit dieser Woche aus dem Sack. Xabi Alonso hat klargestellt, dass er auch in der kommenden Saison Trainer in Leverkusen bleiben wird. Dieses Bekenntnis setzt den FC Bayern München nun wiederum unter Zugzwang. Denn die Wunschlösung für einen Nachfolger von Thomas Tuchel ist damit vom Tisch.

Andere mögliche Nachfolger wurden schon haufenweise genannt. Darunter namhafte Kandidaten wie Zinédine Zidane, José Mourinho oder Julian Nagelsmann. Die blue Sport Experten hielten kürzlich all diese Gerüchte für einen Witz. Im Rahmen der Champions League kam es deshalb auch zu einem regelrechten Lach-Flash. Marcel Reif meinte: «Da könnte man auch gleich noch den Papst mitaufzählen.»

So unwahrscheinlich scheint ein Comeback von Bundestrainer Julian Nagelsmann in München nun aber gar nicht. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung wurden auch bereits erste Sondierungsgespräche zwischen Nagelsmann und dem neuen Sportvorstand der Bayern, Max Eberl, geführt. Auch Uli Hoeness soll intern als ein Befürworter Nagelsmanns gelten.

Nagelsmann vermisst den Vereinsfussball

Ganz offensichtlich ist bei der Trennung von Nagelsmann und den Bayern vor einem Jahr nicht zu viel Geschirr zerschlagen worden. Was wohl auch daran liegt, dass die Entscheidungsträger der damaligen Entlassung, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, später selber gehen mussten.

Auch Julian Nagelsmann kann sich eine Rückkehr zu den Münchnern offenbar vorstellen. Sein ursprünglicher Vertrag mit den Bayern, der bis 2026 gültig war, wurde im Rahmen seines Wechsels zum Bundestrainer aufgelöst.

Die Situation bleibt aber kompliziert. Denn natürlich will der DFB den Bundestrainer um jeden Preis halten. Umso mehr nach den jüngsten Erfolgen gegen Frankreich und die Niederlande. Der Verband plant deshalb, zügig nach den Osterfeiertagen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung über die Europameisterschaft hinaus zu intensivieren. Nagelsmann hatte zuletzt aber auch immer wieder sein Interesse an einer Rückkehr in den Vereinsfussball bekundet, was die Spekulationen um seine Zukunft weiter anheizt.