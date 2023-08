Manuel Neuer kann offenbar nicht mehr richtig schiessen

Wann gibt Manuel Neuer sein Comeback? IMAGO/Sven Simon

Wann kehrt Manuel Neuer auf den Fussballplatz zurück? Neuste Beobachtungen sollen zeigen, dass er bei seinen Abschlüssen nicht mehr der Alte ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manuel Neuer ackert auf dem Trainingsplatz für sein Comeback im Bayern-Dress.

Beobachtungen der «Bild» zufolge soll der 37-jährige Deutsche Schwierigkeiten beim Schiessen und den Absprüngen haben.

Virgil Van Dijk oder Luke Shaw sind Beispiele dafür, wie man nach einer langwierigen Verletzung wieder zu alter Stärke zurückfindet. Mehr anzeigen

Bei den Bayern brennt es lichterloh, allem voran zwischen den Pfosten. Die Goalie-Position gehört zu den ganz grossen Baustellen im Münchner Lager. Kapitän Manuel Neuer musste sich erst kürzlich einer Operation unterziehen – seit Dezember hat der 37-Jährige wegen seines Beinbruchs kein Spiel mehr bestritten.

Findet Manuel Neuer zu seiner alten Stärke zurück? Der Heilungsprozess jedenfalls schreitet voran, Neuer steht wieder auf dem Trainingsplatz. Doch wie die «Bild» berichtet, ist vom «alten» Manuel Neuer wenig zu sehen. Das Schiessen bereite ihm Mühe. Vor allem, wenn beim Abschluss das verletzte Bein als Standbein dient. Auch bei gewissen Absprüngen würden die Abläufe noch zimperlich ausschauen.

Dass der Neuer-Karren noch nicht wie geschmiert läuft, ist durchaus verständlich, immerhin kommt der fünffache Welttorhüter aus einer schweren Verletzung zurück. Und mit solchen Blessuren kennt sich Neuer aus. Bereits 2017 musste er sage und schreibe 206 Tage auf Fussball verzichten. Der Grund: Ein Mittelfussbruch.

Neuer kämpfte sich zurück, zurück an die Weltspitze. Und diese Erfahrung dürfte ihm Kraft geben, das Comeback auf höchstem Niveau erneut zu schaffen. Es gibt weitere Beispiele, die aufzeigen, dass man nach einem Fehltritt über den Stolperstein der Verletzung wieder aufstehen kann:

Luke Shaw

Die Verletzungsakte des kräftigen Aussenverteidigers ist ziemlich dünn, wird aber von einem fetten Eintrag geprägt: 2015 zog sich Shaw einen Schien- und Wadenbeinbruch zu, folglich fehlte der Engländer 288 Tage auf dem Rasen. Der damals 20-Jährige kämpfte sich zurück und gehört bei Manchester United zu den Leistungsträgern.

Luke Shaw weiss, wie man sich nach einer langen Verletzungspause wieder zurückkämpft. IMAGO/PRiME Media Images

Virgil Van Dijk

Das niederländische Abwehr-Genie hat bereits zwei lange Verletzungspausen hinter sich. 2017 musste Van Dijk eine Pause von acht Monaten in Kauf nehmen, 2020 verpasste er im Liverpool-Dress während 254 Tagen 45 Spiele wegen eines Kreuzbandrisses. Mittlerweile ist Van Dijk wieder dort, wo er einst war: in der Weltspitze. Liverpool-Coach Jürgen Klopp ist froh drum.

Während Virgil Van Dijks verletzungsbedingter Abwesenheit fehlte Liverpool ein grosses Stück Qualität in der Defensive. imago images/Shutterstock

Henrik Larsson

Der schwedische Superstürmer erlebte als 17-Jähriger einen herben Dämpfer. Beinbruch, 10 Monate verletzt – danach erfolgte der Durchbruch. Larsson schoss seine Tore unter anderem für Barcelona und Manchester United und legte eine sehenswerte Karriere hin.

Auch Henrik Larsson konnten Verletzungen nicht stoppen. imago

Djibril Cissé

Der ehemalige französische Nati-Spieler brach sich innerhalb zweier Jahren gleich zweimal das Schien- und Wadenbein. Autsch. Insgesamt fiel der heute 41-jährige Ex-Knipser von Liverpool 343 Tage aus und verpasste 85 Spiele. Sein Marktwert sank drastisch, nach der Genesung zeigte der Zeiger wieder nach oben.

Djibril Cissé erlitt zwischen 2004 und 2006 gleich zweimal einen Schien- und Wadenbeinbruch. imago

Nach der Verletzung fernab von alter Stärke

Es gibt aber auch zahlreiche Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Eines hierfür ist Ganso, der seinerzeit bei São Paulo gar Neymar Jr. die Show stahl und «linksfüssiger Zidane» genannt wurde. Nach einem Kreuzbandriss und zehn Monaten Pause fand er nicht mehr zu seiner alten Stärke zurück. Er versuchte zwar sein Glück bei Sevilla in LaLiga. Dort war aber nach 18 Spielen Schluss. Mittlerweile spielt der 33-Jährige wieder in Brasilien und hat einen Marktwert von 300'000 Euro.

Ein weiteres Beispiel ist Phil Jones. Der Innenverteidiger performte bei Manchester United als Innenverteidiger auf höchstem Niveau, ehe ihm eine Knieverletzung im Alter von 28 Jahren ein Bein stellte. Jones fehlte den Red Devils während 15 Monaten, den Tritt zurück fand er danach nicht mehr. Seit Juli 2023 ist er vereinslos.

Wann versucht es Neuer mit dem Comeback?

Dennoch ist es so, dass sich Manuel Neuer vornimmt, wieder auf höchstem Niveau zu performen. Gewisse Quellen berichten davon, dass der deutsche Keeper erst im kommenden Jahr wieder den Bayern-Kasten hüten wird, «Sky» geht davon aus, dass Neuer Mitte September wieder bereit sein will, wenn es in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen geht. Bis der 1,93-Meter-Mann wieder zwischen den Pfosten steht, gilt eins: trainieren, trainieren, trainieren, oder in anderen Worten – schiessen, schiessen, schiessen.