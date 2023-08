Kann Manuel Neuer erst nächstes Jahr wieder spielen?

Bayern-Torwart Manuel Neuer setzt seine Reha fort. dpa

Mit dem Abgang von Yann Sommer ist beim FC Bayern gleich der dritte Goalie in diesem Transferfenster weg. Umso mehr wird auf die Genesung von Captain Manuel Neuer geschaut. Dessen Rückkehr könnte sich einem Bericht zufolge aber verzögern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Goalie Manuel Neuer hat sich in den Ferien nach der Weltmeisterschaft im Dezember bei einem Ski-Unfall das Bein gebrochen. Seitdem fehlt der Weltmeister von 2014 den Münchnern.

Das Comeback der etatmässigen Nummer 1 bei Bayern droht sich nun weiterhin zu verzögern. Neuer musste sich kürzlich erneut einem medizinischen Eingriff unterziehen.

Nach dem Abgang von Nati-Goalie Yann Sommer zu Inter haben die Bayern nun keinen grossen Namen mehr im Kader. Mehr anzeigen

Neuer hatte sich im Urlaub nach der Weltmeisterschaft im Dezember bei einem Ski-Unfall das Bein gebrochen. Seitdem fehlt der Weltmeister von 2014 den Münchnern. Er will in der kommenden Saison nicht nur wieder im Tor der Münchner stehen. Auch die Heim-EM 2024 mit der deutschen Nationalmannschaft ist für den DFB-Kapitän weiterhin ein Ziel.

Das Comeback vom deutschen Nationaltorhüter Manuel Neuer nach dessen Beinbruch bei einem Ski-Unfall könnte sich einem Medienbericht zufolge weiter verzögern. Beim FC Bayern sei inzwischen von einer Planänderung die Rede, berichtete die «Bild»-Zeitung.

Die Rückkehr des 37-Jährigen könnte sich demnach sogar bis ins Jahr 2024 verschieben. Das Blatt schreibt, das Comeback Neuers könnte zu einer Frage von Monaten statt Wochen werden.

Dass der Torhüter seinem Club zum Saisonstart in der Bundesliga am 18. August bei Werder Bremen fehlen wird, war bereits seit Längerem klar. Die Münchner hatten am Montag mitgeteilt, dass Neuer sich einem weiteren Eingriff unterzogen habe. «Am vergangenen Sonntag wurde bei Manuel Neuer eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein erfolgreich durchgeführt», hiess es in der Mitteilung. Seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember hat der Bayern-Kapitän kein Spiel mehr bestritten.

Kurz vor Saisonbeginn stehen die Münchner ohne klare Nummer eins im Tor da. Mit Yann Sommer, Alexander Nübel und Johannes Schenk hat der Bundesligist in der laufenden Transferperiode bereits drei Torhüter abgegeben. Bis ein Nachfolger gefunden und Neuer einsatzbereit ist, wird Sven Ulreich als temporäre Nummer eins aushelfen müssen. Der 35-Jährige zeigte beim 4:2 im Test gegen die AS Monaco eine starke Leistung.

Was ist der Plan?

Offen bleibt die Strategie der Bayern-Bosse. Nach dem Abgang von Nübel, der auf einen Transfer drängte, weil er in München keine Perspektive sah, blieb man lange Zeit bei Sommer hart, solange der Zeitpunkt von Neuers Rückkehr nicht absehbar war – was ja gemäss den neusten Berichten weiterhin der Fall ist.

Trotzdem liess der Rekordmeister nun Nati-Goalie Sommer zu Inter ziehen, ohne einen Nachfolger zu gefunden zu haben. Die Bayern müssen nun ihre Suche nach einem Torhüter intensivieren. Das Profil ist klar: Sie brauchen einen Goalie mit internationalem Format. Am liebsten soll der Kandidat auch gut mit dem Ball am Fuss sein, Thomas Tuchel wünscht sich einen gepflegten Spielaufbau.

Doch ein Neuzugang müsste sich dem Zweikampf mit Neuer stellen, der einen sehr grossen Rückhalt im Verein geniesst, obwohl der Routinier bereits vor seiner Verletzung nicht immer sein einstiges Leistungsniveau erreichte. Mit 37 Jahren auf dem Buckel ist nicht mehr garantiert, dass der fünffache Welttorhüter wieder an seine Glanzzeiten anknüpfen kann.

Während seiner Stippvisite in München stand Yann Sommer in 25 Spielen auf dem Platz. Dabei kassierte er 31 Gegentore, achtmal spielte er zu null. Keystone

Die Bayern-Führungsetage zeigt sich jedoch unbeirrbar. «Wenn Manuel in sich reinhört und uns sagt: Ich komme zurück und ich will wieder angreifen und ich will das alte Niveau erreichen – wer wären wir, wenn wir nicht dieses Vertrauen in ihn hätten», betonte jüngst Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Mit Sommer hatte man eigentlich genau den richtigen Mann im Kader, der einerseits die Rolle als Platzhalter akzeptierte, andererseits über genügend Qualität aufwies, um die temporäre Rolle als Nummer 1 übernehmen zu können. Ulreich wurde das in der Vergangenheit nicht zugetraut, daran wird sich nichts geändert haben.

Neuers Hausmacht – Matthäus hat Favorit

Die schwierige Gemengelage in München ist nicht einfach. Selbst der in Gladbach so verlässliche Sommer schien trotz seiner Erfahrung nie aus dem Schatten von Neuer treten zu können, der wie eine Lichtgestalt seine Konkurrenz überstrahlt.

Bezeichnend ist auch, wie stark Neuer in den Transferprozess auf der Torhüterposition involviert und immer auf Stand ist. So berichtet der «Kicker» Trainer Thomas Tuchel und Torwarttrainer Michael Rechner sprechen viel mit dem Captain und beziehen ihn als Führungsspieler häufig in ihre Überlegungen mit ein.

Der vereinslose David de Gea und David Raya vom FC Brentford sollen ganz oben auf der Liste der Münchner Transfer-Taskforce stehen. «Ich würde als FC Bayern auf de Gea gehen. Und an de Geas Stelle zu den Bayern», sagte TV-Experte Lothar Matthäus der «Sport Bild». De Gea (32) spielte von 2011 bis 2023 bei Manchester United und wurde mehrmals zum besten Torhüter der englischen Liga gewählt.

David de Gea läuft künftig nicht mehr im Dress von Manchester United auf KEYSTONE/AP/Alastair Grant

