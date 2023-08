Der Transfer von Yann Sommer zu Inter Mailand ist durch. Der Schweizer scheint im ersten Interview überglücklich und spricht über die Gründe, warum Inter für ihn schon immer ein Traum war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yann Sommer wechselt von München zu Inter Mailand und hat einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet.

Sommer äussert sich im Interview positiv über Inter, bezeichnet den Klub als «Weltklub» und freut sich darauf, im San Siro-Stadion zu spielen.

Trotz seines Wechsels drückt Sommer seine Dankbarkeit gegenüber dem FC Bayern und dessen Fans aus und blickt positiv auf seine Zeit in München zurück.

Es war ein langes Hin und Her im Transferpoker um Yann Sommer. Am Ende ist es Inter aber doch gelungen, den Schweizer aus München in die Serie A zu holen. Am Montagabend um 20 Uhr verkündeten die Neoazurri dann auch noch offiziell, was schon seit letzter Woche bekannt war: Yann Sommer spielt ab sofort für Inter und unterzeichnet einen Vertrag bis 2026.

«Für mich gab es viele Gründe, hierher zu wechseln», erklärt Sommer in einem ersten Interview mit dem Vereins-TV. «Inter ist ein grosser Klub, ein Weltklub, einer mit viel Tradition. Es erfüllt mich mit Stolz, das Inter-Shirt tragen zu dürfen. Hier haben viele legendäre Goalies schon gespielt. Ich freue mich, im San Siro vor den Fans aufzulaufen. Ich kann es kaum erwarten, ihre Power im Stadion zu fühlen.»

Abschied von den Bayern-Fans

Der Wechselwunsch des Schweizers ging mit diesem Transfer also endlich in Erfüllung. Sommer hätte sich in München wohl mit der Rolle der Nummer 2 hinter Manuel Neuer begnügen müssen. Die drohende fehlende Spielpraxis wäre mit Blick auf seinen Status als Stammtorhüter des Schweizer Nationalteams nicht förderlich gewesen. Die Gefahr, in der Hierarchie etwa hinter den bei Borussia Dortmund tätigen Gregor Kobel abzurutschen, war gegeben.

Auf seine Bayern-Zeit blickt Sommer trotzdem noch ein letztes Mal positiv zurück: «Eine spannende Reise geht zu Ende. Ich möchte allen Beteiligten beim FC Bayern meine Dankbarkeit aussprechen. Meinen Teamkollegen, den Trainern, dem Staff und allen anderen, einschliesslich der fantastischen Fans, die meine Zeit bei diesem grossartigen Verein zu einer Erfahrung gemacht haben, die ich nie vergessen werde», schrieb Sommer zum Abschied auf Instagram. «Danke an alle, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg!»

Sommer als Aktivposten im Spiel nach vorne

Bei Inter will Sommer jetzt wieder mit seinen Stärken überzeugen. Er beschreibt sich im Interview als explosiven Goalie und mutigen Goalie. «Mit meiner Art will ich dem ganzen Team aber auch Zuversicht und Ruhe vermitteln.»

Sommer glaubt, dass er perfekt in die Spielphilosophie von Simone Inzaghi passt. Inter setzte zuletzt auf einen aktiven Torhüter, der sich auch immer wieder Mal im Spiel nach vorne mit einschaltet. «Das ist etwas, das mir liegt. Ich beteilige mich gerne aktiv am Spiel und hoffe, dass ich bei Inter damit auch einen Beitrag im Spiel nach vorne einbringen kann.»

Schon am Mittwoch hat Sommer die Gelegenheit erste Erfahrungen mit seinem neuen Team zu sammeln. Dann trifft Inter in einem Freundschaftsspiel auf Red Bull Salzburg. Der erste Ernstkampf folgt dann am 19. August beim ersten Meisterschaftsspiel gegen Monza.