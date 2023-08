Sommer ist weg und die Bayern haben keine Ahnung, wer jetzt im Tor steht

Manuel Neuer wird zum Saisonstart noch nicht fit sein. Imago

Eigentlich wollten die Bayern Yann Sommer erst ziehen lassen, wenn sie eine Ersatzlösung haben. Diese haben sie nicht und keiner weiss so recht, wer jetzt Manuel Neuer zum Saisonstart vertreten soll.

Drei Torhüter haben die Bayern diesen Sommer abgegeben. Erst verliessen Alexander Nübel und Johannes Schenk den Verein, seit letzter Woche ist auch Yann Sommers Transfers zu Inter Mailand fix. Ursprünglich wollten die Bayern den Schweizer eigentlich erst ziehen lassen, wenn sie eine neue Lösung gefunden haben. Dies ist bis jetzt nicht der Fall.

Und so stehen die Bayern vor ihrem ersten Pflichtspiel am kommenden Wochenende erneut vor der grossen Goaliefrage. Manuel Neuer ist nach Informationen der Bayern noch nicht bereit für den DFL-Supercup gegen Leipzig. Zum aktuellen Stand soll deshalb aller Voraussicht nach Sven Ulreich spielen.

Hoeness tritt auf die Sparbremse

Eine Dauerlösung sehen die Bayern in Ulreich aber nicht. Allerdings will Uli Hoeness gemäss Informationen von «kicker» auch nicht bereit sein, viel Geld für einen neuen Ersatz aufzubringen. Aus diesem Grund ist wohl auch ein Transfer des georgischen Nati-Goalies Giorgi Mamardashvili zuletzt gescheitert.

Trainer Thomas Tuchel allerdings will sich nicht mit einer «Billig-Lösung» abfinden, zumal weiterhin unklar ist, wann Neuer wieder bei 100 Prozent ist. Derzeit hofft man bei den Münchnern, dass Neuer beim Bundesliga-Auftakt wieder zwischen den Pfosten steht, doch nach über neun Monaten ohne Spielpraxis ist es schwierig, hier eine genaue Prognose abzugeben.

Neuer stark in Transfers involviert

So geht die Suche also weiter. Eine Suche, bei der auch ziemlich viele Leute mitreden, wie es scheint. Denn auch Neuer selber ist stark in den Transfer-Prozess involviert. Wie genau ist unklar, gemäss Informationen von «kicker» sei Neuer aber immer auf dem «neusten Stand». Tuchel und Torwarttrainer Michael Rechner reden viel mit dem fünffachen Welttorhüter und beziehen ihn «als Führungsspieler häufig in Überlegungen mit ein», berichtet das Fachblatt.

Dies wahrscheinlich auch deshalb, weil Neuer beim Transfer von Yann Sommer etwas übergangen wurde. Der Deutsche war mit der Lösung nicht sonderlich zufrieden, wie später bekannt wurde. Dass Sommer jetzt schon wieder weg ist, bestärkt Neuer in seiner Anschauung. Die Suche nach einem günstigen Top-Goalie wird aber auch für Neuer keine einfache Aufgabe sein.