Julian Nagelsmann kann sich offenbar vorstellen, in Zukunft wieder als Bayern-Trainer zu arbeiten. imago

Eine Rückkehr von Bundestrainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern ist laut eines Berichts der «Bild»-Zeitung zufolge nicht ausgeschlossen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Tuchel wird Bayern München im Sommer verlassen. Die Suche nach seinem Nachfolger läuft bereits.

Medienberichten zufolge ist Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso die Wunschlösung. Aber auch ein Altbekannter könnte zum Thema werden: Julian Nagelsmann.

Der Bundestrainer, der Deutschland im Sommer an die EM führt, soll sich eine Bayern-Rückkehr vorstellen können. Sein Vertrag beim DFB läuft Ende Juli aus. Mehr anzeigen

Der «Bild» zufolge könne sich Nagelsmann selbst vorstellen, in der Zukunft wieder für den deutschen Rekordmeister zu arbeiten. Die Möglichkeit eines neuen Engagements als Cheftrainer dürfte es aber ohnehin überhaupt nur geben, wenn Wunschkandidat Xabi Alonso in der Sommerpause nicht aus Leverkusen nach München wechselt, schreibt die «Bild» am Sonntagabend.

Nagelsmann ist noch bis nach der EM in diesem Sommer an den Deutschen Fussball-Bund gebunden. Wie es danach weitergeht und ob sein Vertrag verlängert wird, ist derzeit offen. Bis zum Ende der laufenden Saison ist Thomas Tuchel noch Trainer der Bayern, der 50-Jährige muss den Verein danach verlassen.

Nagelsmann hat guten Ruf bei Bayern-Bossen

Tuchel wurde im März 2023 als Nachfolger von Nagelsmann berufen, der die Münchner zuvor wiederum seit 2021 betreut hatte. Bei Nagelsmanns Entlassung hatten noch Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic das Sagen, die kurz nach dem Trainerwechsel aber auch gehen mussten.

Bei der neuen Führung soll Nagelsmann immer noch einen guten Ruf geniessen. Aufsichtsratschef Herbert Hainer soll intern kritisiert haben, dass er über die Nagelsmann-Entlassung nicht ausreichend vorab informiert worden war. Ehrenpräsident Uli Hoeness bezeichnete den Rauswurf des heute 36-Jährigen sogar öffentlich als «unklug».

Eine Rückholaktion des vor einem Jahr geschassten Trainers käme sicher überraschend, unmöglich scheint eine Nagelsmann-Rückkehr in München aber nicht. Auch wenn der Deutschland-Coach zuletzt den Umgang der Bayern-Bosse mit ihren Trainern kritisierte.