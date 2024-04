Rekorde unbesigte Klubs – Klubs ohne Niederlage 1. Bayer Leverkusen | Mai 2023 bis ? | 44 Spiele unbesiegt Bild: IMAGO/Laci Perenyi 2. Juventus Turin | Mai 2011 bis Mai 2012 | 43 Spiele unbesiegt Bild: imago sportfotodienst 3. Celtic Glasgow | November 2016 bis August 2017 | 42 Spiele unbesiegt Bild: imago/Action Plus 4. Inter Mailand | Mai 2004 bis Februar 2005 | 40 Spiele unbesiegt Bild: Imago 4. Real Madrid | April 2016 bis Januar 2017 | 40 Spiele unbesiegt Bild: imago/Marca 6. Inter Mailand | Oktober 2006 bis April 2007 | 39 Spiele unbesiegt 6. Barcelona | Oktober 2015 bis März 2016 | 39 Spiele unbesiegt Bild: imago/Pro Shots 6. PSV Eindhoven | März 2009 bis Januar 2010 | 39 Spiele unbesiegt Bild: IMAGO/BSR Agency 9. PSG | März 2013 bis Dezember 2013 | 36 Spiele unbesiegt Bild: IMAGO/TT 9. Porto | März 2010 bis Dezember 2010 | 36 Spiele unbesiegt Bild: imago sportfotodienst Rekorde unbesigte Klubs – Klubs ohne Niederlage 1. Bayer Leverkusen | Mai 2023 bis ? | 44 Spiele unbesiegt Bild: IMAGO/Laci Perenyi 2. Juventus Turin | Mai 2011 bis Mai 2012 | 43 Spiele unbesiegt Bild: imago sportfotodienst 3. Celtic Glasgow | November 2016 bis August 2017 | 42 Spiele unbesiegt Bild: imago/Action Plus 4. Inter Mailand | Mai 2004 bis Februar 2005 | 40 Spiele unbesiegt Bild: Imago 4. Real Madrid | April 2016 bis Januar 2017 | 40 Spiele unbesiegt Bild: imago/Marca 6. Inter Mailand | Oktober 2006 bis April 2007 | 39 Spiele unbesiegt 6. Barcelona | Oktober 2015 bis März 2016 | 39 Spiele unbesiegt Bild: imago/Pro Shots 6. PSV Eindhoven | März 2009 bis Januar 2010 | 39 Spiele unbesiegt Bild: IMAGO/BSR Agency 9. PSG | März 2013 bis Dezember 2013 | 36 Spiele unbesiegt Bild: IMAGO/TT 9. Porto | März 2010 bis Dezember 2010 | 36 Spiele unbesiegt Bild: imago sportfotodienst

Bayer Leverkusen ist seit 44 Spielen nicht zu schlagen. Die Serie von Xhaka und Co. in Zahlen.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Bayer Leverkusen ist seit der Niederlage vom 18. Mai 2023 ungeschlagen.

Seither hat die Mannschaft von Coach Xabi Alonso sechsmal unentschieden gespielt, den Rest ging sie als Sieger vom Platz.

Die Fakten zum Leverkusener Höhenflug im Überblick. Mehr anzeigen

Bayer Leverkusen erlebt einen Höhenflug, wie ihn seit 2000 noch kein Team aus Europas Top-Fünf-Ligen gehabt hat. Seit wettbewerbsübergreifend 44 Spielen ist der Deutsche Meister ungeschlagen – Rekord. Nach dem 1:1 aus dem Europa-League-Viertelfinal gegen West Ham löst der Bundesligist Juventus Turin als Rekordhalter ab. Die Fakten zur Ungeschlagen-Serie der Leverkusener:

Die letzte Niederlage

Die 0:3-Pleite gegen Bochum endet mit einem Platzsturm. Bayer Leverkusen erleidet am 18. Mai 2023 beim letzten Spiel der Bundesligasaison eine Klatsche – ganz zur Freude der Bochumer. Der VfL entwischt dank des Siegs über Wirtz und Co. dem Barrageplatz und sichert sich so den Verbleib in der Bundesliga.

So sah das Bochumer Ruhrstadion bei der letzten Niederlage von Leverkusen aus. IMAGO/Team 2

Der Startschuss

Leverkusen ist heiss: Am 12. August 2023 schiesst die Werkself das unterklassige Teutonia 05 mit 8:0 aus dem DFB-Pokal. Der erste Pflichtspiel-Sieg der Saison ist eingetütet, viele weitere Folgen.

Vorne eiskalt, hinten eine Bank

Leverkusen erzielt in 44 Spielen 124 Tore. Das macht einen Schnitt von 2,8 Toren pro Spiel. Ein starker Schnitt. Ebenso stark ist die Quote der Abwehrreihen. Mit 32 Gegentoren scheppert es im Schnitt nur 0,7 Mal im Kasten der Leverkusener.

Leverkusen lässt kaum Punkte liegen

Seit Ende Mai 2023 ist es gerade mal sechs Mannschaften gelungen, Leverkusen ein Unentschieden abzuringen. 38 der 44 Partien gewinnt das Team von Xabi Alonso. Von möglichen 132 Punkten (Pokal inkludiert) erspielt sich Leverkusen 120 Zähler.

Xabi Alonso hat Leverkusen das Sieger-Gen eingeimpft. IMAGO/Matthias Koch

Wann schiesst Leverkusen seine Tore?

Während in der Schweiz von der YB-Viertelstunde die Rede ist, könnte man in Deutschland auch von der Leverkusen-Viertelstunde sprechen. Die meisten Tore erzielt der frischgebackene Meister wettbewerbsübergreifend ab der 76. Minute. 29 der 124 Saisontore schiesst Leverkusen in der Schlussphase. Zwischen Minute 61 und 75 erzielen sie 24 Treffer, in den ersten 15 Minuten trifft das Team von Xabi Alonso am seltensten (14 Treffer).

Die Sommer-Zugänge haben eingeschlagen: Granit Xhaka zieht im Mittelfeld die Fäden. Victor Boniface schiesst die Tore. IMAGO/Laci Perenyi

Der Kampf bis tief in die Nachspielzeit

Die Niederlage scheint perfekt, doch Leverkusen zieht den Kopf in den letzten Sekunden aus der Schlinge. So geschehen gegen Bayern München (2:2, Palacios trifft in der 4. Minute der Nachspielzeit, Bundesliga) und Karabach (2:2, Schick trifft in der 2. Minute der Nachspielzeit, Europa-League-Gruppenphase).

Die Nachspielzeit scheint Leverkusen zu liegen. In fünf der 44 Partien sichert sich die Werkself kurz vor dem Abpfiff den Sieg. Eine ganz irre Wende gelingt ihr beim 3:2-Sieg beim Europa-League-Achtelfinale gegen Karabach, als sie in der 2. Minute der Nachspielzeit noch 1:2 hinten lag.

Leverkusen – Qarabag 3:2 Europa League, Achtelfinal-Rückspiel 14.03.2024

Leverkusen kann Ballbesitz

Xhaka und Co. schnüren ihre Gegner zu. Der durchschnittliche Ballbesitz liegt in der Europa League und der Bundesliga bei 63 Prozent. Im Pokal ist der Ball zu 66 Prozent in den Reihen der Leverkusener.