So viel kassiert Tuchel nach seinem Aus bei Bayern München

Nach etwas mehr als einem Jahr wird die Zeit von Thomas Tuchel bei Bayern München bald schon wieder vorbei sein. Die vorzeitige Trennung kommt die Bayern aber teuer zu stehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Tuchel wird Bayern München trotz Vertrag bis 2025 zum Saisonende verlassen.

Laut «Sport Bild» beläuft sich die Abfindung auf rund 10 Millionen Euro.

Die Trainersuche bei den Bayern läuft auf Hochtouren. Im April sollen Gespräche mit möglichen Kandidaten stattfinden. Unter ihnen ist offenbar auch Ex-Coach Julian Nagelsmann. Mehr anzeigen

Im März 2024 wurde Thomas Tuchel als Nachfolger von Julian Nagelsmann bei Bayern München präsentiert. Zwölf Monate später ist bereits klar, dass es an der Säbener Strasse (spätestens) Ende Saison wieder zu einem Trainerwechsel kommen wird – trotz Vertrag bis 2025.

Wie «Sport Bild» berichtet, wurde eine Vereinbarung zwischen den Bayern und Tuchel zur Vertragsauflösung gefunden. Demnach soll der Coach das ausstehende Gehalt ohne Prämien erhalten, dieses wird auf 10 Millionen Euro geschätzt. Dadurch kann Tuchel direkt nach seinem Bayern-Abgang bei einem neuen Klub anheuern, Verhandlungen mit den Münchnern braucht es dann keine mehr.

Nach wie vor scheint völlig offen, wer den Trainerposten bei Bayern übernehmen wird. Nach der Absage von Wunschtrainer Xabi Alonso, der bei Bayer Leverkusen bleiben wird, stehen laut «Sport Bild» Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion und auch Ralf Rangnick (österreichische Nationalmannschaft) auf dem Zettel des neuen Sportvorstands Max Eberl. Und auch Ex-Coach Nagelsmann soll zu den Kandidaten gehören. Bis Ende April sollen erste Gespräche mit allen Trainer-Kandidaten geführt sein.

Champions League als letzte Titelhoffnung

Am liebsten würde sich Thomas Tuchel natürlich mit einem Titel aus München verabschieden. Nach der 0:2-Pleite am vergangenen Wochenende gegen Dortmund beträgt der Rückstand in der Bundesliga auf Leader Leverkusen allerdings schon 13 Punkte.

Im Pokal sind die Bayern auch längst raus, bleibt nur noch die Champions League. Da bekommt es Bayern München im Viertelfinal (9./17. April) mit Arsenal zu tun. Das Hinspiel steigt am nächsten Dienstag in London (live auf blue Sport).

