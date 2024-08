Stuttgarts Schweizer Verteidiger Leonidas Stergiou erzielte im Mai gegen Bayern München sein erstes Bundesliga-Tor Keystone

Der VfB Stuttgart muss zu Beginn der neuen Saison ohne den Ostschweizer Verteidiger Leonidas Stergiou auskommen.

SDA

Der Schweizer Internationale fällt wegen einer Entzündung am Rückenwirbel mehrere Wochen aus, wie Trainer Sebastian Hoeness am Tag vor dem ersten Meisterschaftsspiel bekannt gab.

Sebastian #Hoeneß zur Personalsituation: „Bei Niko #Nartey ist es bekannt. Auch Dan-Axel #Zagadou, Josha #Vagnoman und Luca #Raimund sind noch kein Thema für Samstag – Leonidas #Stergiou (Entzündung Rückenwirbel), Anthony Rouault (Subluxation Schulter) ebenfalls nicht. Enzo… — VfB Stuttgart (@VfB) August 23, 2024

Die Stuttgarter bekunden vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Freiburg grosse Personalsorgen in der Defensive. Nebst Stergiou fällt wegen einer Schulterverletzung auch die französische Neuverpflichtung Anthony Rouault für längere Zeit aus. Dan-Axel Zagadou und Josha Vagnoman befinden sich beim letztjährigen Meisterschaftszweiten nach Verletzungen noch im Aufbautraining.

sda