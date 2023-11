Die Spieler von Heidenheim konnten sich wieder einmal feiern lassen Keystone

Heidenheim gelingt der dritte Sieg in der Bundesliga. Nach vier Niederlagen in Serie überrascht der Aufsteiger in der 10. Bundesliga-Runde den drittplatzierten VfB Stuttgart (2:0).

Jan Schöppner (70.) und Tim Kleindienst (94.) schossen Heidenheim im schwäbischen Duell gegen den 70 Kilometer entfernt beheimateten VfB zum Sieg. Die Stuttgarter, bei denen der Schweizer Leonidas Stergiou zu seinem zweiten Bundesliga-Kurzeinsatz kam, verschossen durch Silas in der 57. Minute einen Penalty.

Telegramme und Tabelle:

Wolfsburg – Werder Bremen 2:2 (1:1). – Tore: 7. Ducksch 0:1. 37. Cerny 1:1. 59. Paredes 2:1. 65. Borré 2:2. – Bemerkungen: 88. Gelb-Rote Karte gegen Lacroix (Wolfsburg). Wolfsburg mit Zesiger.

Heidenheim – VfB Stuttgart 2:0 (0:0). – Tore: 70. Schöppner 1:0. 94. Kleindienst 2:0. – Bemerkungen: 57. Silas (VfB Stuttgart) verschiesst Penalty. VfB Stuttgart mit Stergiou (ab 75.).

Die weiteren Spiele der 10. Runde: Freitag: Darmstadt 98 – Bochum 1:2. – Samstag: Union Berlin – Eintracht Frankfurt 0:3. SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach 3:3. Mainz 05 – RB Leipzig 2:0. 1. FC Köln – Augsburg 1:1. Hoffenheim – Bayer Leverkusen 2:3. Borussia Dortmund – Bayern München 0:4.

