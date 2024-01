Benedict Hollerbach schoss Union Berlin zum Sieg Keystone

Union Berlin gewinnt dank dem 1:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Darmstadt etwas Abstand zu den Abstiegsrängen. Nach 19 Bundesliga-Runden liegt es fünf Zähler vor dem drittletzten Köln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Union Berlin gewinnt gegen Schlusslicht Darmstadt mit 1:0. Somit liegen die Eisernen nach 18 Spielen auf Rang 15. Mehr anzeigen

Benedict Hollerbach traf in der 62. Minute zum Sieg, dem erst fünften in dieser Saison für den Champions-League-Teilnehmer. Immerhin scheint die Ex-Mannschaft von Urs Fischer seine Heimstärke wiedergefunden zu haben. Es war der dritte Heimsieg in Folge für die Köpenicker. Darmstadt wartet seit zwölf Partien auf einen Sieg.

Telegramm und Tabelle:

Union Berlin – Darmstadt 98 1:0 (0:0). – 21'786 Zuschauer. – Tor: 62. Hollerbach 1:0.

Die weiteren Spiele der 19. Runde. Freitag: Eintracht Frankfurt – Mainz 05 1:0. – Samstag: Wolfsburg – 1. FC Köln 1:1. Hoffenheim – Heidenheim 1:1. Werder Bremen – SC Freiburg 3:1. Augsburg – Bayern München 2:3. VfB Stuttgart – RB Leipzig 5:2. Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach 0:0. – Sonntag: Borussia Dortmund – Bochum 17.30.

1. Bayer Leverkusen 19/49 (50:14). 2. Bayern München 19/47 (56:18). 3. VfB Stuttgart 19/37 (43:25). 4. Borussia Dortmund 18/33 (37:25). 5. RB Leipzig 19/33 (42:26). 6. Eintracht Frankfurt 19/31 (30:22). 7. SC Freiburg 19/28 (25:31). 8. Hoffenheim 19/25 (35:37). 9. Werder Bremen 19/23 (28:32). 10. Heidenheim 19/23 (28:35). 11. Wolfsburg 19/22 (23:30). 12. Borussia Mönchengladbach 19/21 (35:38). 13. Augsburg 19/21 (28:36). 14. Bochum 18/20 (20:34). 15. Union Berlin 18/17 (18:32). 16. 1. FC Köln 19/12 (12:34). 17. Mainz 05 18/11 (14:30). 18. Darmstadt 98 19/11 (22:47).

sda