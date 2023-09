Granit Xhaka gehört bei Alonsos Leverkusen zu den Schlüsselfiguren. IMAGO/Sven Simon

Unter Xabi Alonso spielt Bayer Leverkusen erfolgreichen Fussball. Nun soll der 41-jährige Trainer an seiner alten Wirkungsstätte übernehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xabi Alonso ist seit bald einem Jahr Coach von Bayer Leverkusen. In der laufenden Saison macht die Werkself unter dem 41-jährigen Spanier eine gute Falle und steht punktgleich mit Bayern München an der Spitze der Bundesliga.

Die Leistungen von Alonso wecken bei den ganz grossen Klubs Interesse. «Radio Marca» zufolge soll Alonso ab nächster Saison Real Madrid übernehmen, weil Carlo Ancelotti die brasilianische Nationalmannschaft übernimmt. Mehr anzeigen

Bei Bayer Leverkusen läuft der Karren wie geschmiert. In der Bundesliga grüsst die Werkself punktgleich mit Bayern oben von der Tabelle. Das ist einerseits auf top Sommer-Transfers wie Granit Xhaka oder Jonas Hoffmann zurückzuführen, andererseits macht Xabi Alonso an der Seitenlinie einen hervorragenden Job. In Leverkusen ist der 41-jährige Spanier unumstritten.

Vor dem Saisonbeginn verlängerte der Bundesligist mit Alonso den im 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis auf 2026. Gut möglich, dass er den Vertrag aber nicht erfüllt und schon ab nächster Saison bei einem neuen Klub an der Seitenlinie steht.

Zurück an die alte Wirkungsstätte?

Konkreter: «Radio Marca» zufolge soll Xabi Alonso 2024 neuer Trainer von Real Madrid werden. Coach Carlo Ancelotti verlässt die Madrilenen Ende Saison in Richtung brasilianische Nationalmannschaft. Alonso, der in Madrid als Mittelfeldmotor diverse Erfolge feierte, soll als Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Wenn Real Madrid tatsächlich ruft, soll Leverkusen der «Bild» zufolge ihrem Trainer Alonso keine Steine in den Weg legen. Vorerst wird sein Fokus aber der Bundesliga gelten: Am kommenden Samstag trifft Bayer Leverkusen auswärts auf Mainz.