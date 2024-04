Xhaka wird nach Titelgewinn mit Bier geduscht und geht viral

Granit Xhaka wird nach dem Gewinn der Meisterschale mit Bier geduscht. Bild: Bayer Leverkusen, X

Granit Xhaka ist deutscher Meister. Der Schweizer Nati-Captain gewinnt mit Bayer Leverkusen am Sonntag die Bundesliga. Nach dem Triumph erhält er die traditionelle Bierdusche und geht im Internet viral.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka gewinnt dank eines 5:0-Sieges gegen Bremen am Sonntag mit Bayer Leverkusen die deutsche Meisterschaft.

Der Schweizer Nati-Captain erhält daraufhin in der Kabine die traditionelle Bierdusche.

Daraufhin stellt Teamkollege Frimpong ein Video von sich und Xhaka ins Internet und macht sich dabei über Xhakas Ex-Verein Arsenal lustig. Der Clip geht im Internet viral.

In einem Interview nach dem Triumph spricht Xhaka von grossem Stolz und verrät, dass er und sein Team bereits die nächsten Titel ins Auge fassen. Mehr anzeigen

In Leverkusen brechen am Sonntagabend alle Dämme. Nach dem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen gewinnt die Werkself zum ersten Mal in der Geschichte die Bundesliga. Mittendrin: Granit Xhaka

Der Schweizer Nati-Captain sorgt zuerst auf dem Platz für Aufsehen. Mit einem herrlichen Distanzschuss trifft er in der 60. Minute zum vorentscheidenden 2:0 und lässt die BayArena in Vorfreude ein erstes Mal so richtig erzittern.

Noch vor dem Schlusspfiff geht es dann drunter und drüber. Nach dem 5:0 durch Florian Wirtz in der 90. Minute sieht sich Schiedsrichter Harm Osmers gezwungen, die Partie ein paar Sekunden vor der offiziellen Spielzeit zu beenden. Der Grund: Die Leverkusener Anhänger haben den Rasen bereits gestürmt.

Boniface duscht Xhaka mit Bier

Nachdem sich die Bayer-Spieler zuerst auf dem Platz feiern lassen, geht die Sause kurz darauf in der Kabine weiter. Dort angekommen erhält Xhaka von Stürmerstar Victor Boniface die traditionelle Bierdusche.

Kurz darauf (der Frisur nach zu urteilen) geht der Basler dann in einem zweiten Video viral. Abwehrspieler Jeremie Frimpong ruft seinen Schweizer Teamkollegen euphorisch vor die Kamera, die er sich selbst ins Gesicht hält und brüllt dann mit Xhaka im Arm: «Granit, erzähl ihnen, dass wir Meister geworden sind! Du bist von Arsenal hierhergekommen und hast es hier geschafft!»

Frimpong to Xhaka: “You came from Arsenal and you won it here.” 😭pic.twitter.com/w7bShpb60C — Troll Football (@TrollFootball) April 14, 2024

In England geht der Clip kurz darauf viral. Der Grund: Fast gleichzeitig mit Leverkusens Triumph erleiden die Titelhoffnungen von Xhakas Ex-Verein einen herben Dämpfer. Die Gunners verlieren zu Hause gegen Aston Villa mit 0:2 und müssen die Tabellenführung wenige Runden vor Schluss an Manchester City übergeben.

Frimpongs Rede mit einem lachenden Xhaka im Video ist deshalb für rivalisierende Fans auf der Insel ein gefundenes Fressen. Schnell kommt auch der Vergleich zum weiterhin titellosen Harry Kane auf, der bereits in der Premier League zu Xhakas Konkurrenten zählte.

Harry Kane and Granit Xhaka both left north London for Germany last summer.



One player ended up with the Bundesliga trophy 🔴 pic.twitter.com/Nhf9tIkTHw — B/R Football (@brfootball) April 14, 2024

«Wir haben heute Geschichte geschrieben»

Xhaka dürfte sich kaum daran stören. In einem Interview mit «bein Sports» beschreibt der Schweizer seine Gefühlslage nach dem historischen Titelgewinn: «Was wir dieses Jahr gemacht haben, ist mehr als speziell. Dieser Hunger, jedes Spiel gewinnen zu wollen und alle drei Tage so eine Leistung zu zeigen, das ist unglaublich. Wir haben heute Geschichte geschrieben!»

Lobende Worte findet Xhaka für alle im Klub. Von Mitspielern über Fans bis hin zum Trainer. «Ich bin stolz, ein Teil dieses Team zu sein und hier zu sein. Alonso ist ein unglaublicher Coach und ein unglaublicher Mensch.»

Zu sehr will der Knallhart-Profi aber nicht locker machen. Denn die Saison ist schliesslich noch nicht zu Ende. Durch den Gewinn der Bundesliga sei der Hunger auf mehr Erfolg angewachsen, verrät der 31-Jährige: «Wir haben immer noch einige Spiele zu spielen und wir wollen jetzt mehr als nur die Meisterschaft. Das war heute der erste Schritt in Richtung Triple. Hoffentlich kommt am Donnerstag der nächste Schritt.»

Auch für Alonso gibt's die offizielle Bierdusche