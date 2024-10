Xamax – Carouge 0:3 dieci Challenge League // 11. Runde // Saison 24/25 18.10.2024

Etoile Carouge ist in der Challenge League die Mannschaft der Stunde. Beim 3:0 auswärts gegen Neuchâtel Xamax feiern die Genfer ihren fünften Sieg in den letzten sechs Meisterschaftsspielen.

SDA

Vincent Nvendo brachte den Aufsteiger in Neuenburg vor 3322 Zuschauern in der 21. Minute in Führung, nach der Pause sorgten Bruno Caslei (61.) und Florian Hysenaj (85.) für den ungefährdeten siebten Saisonsieg. Etoile Carouge gelangen in dieser Saison bereits zum zweiten Mal drei Treffer gegen die ambitionierten Neuenburger. Ende Juli im Heimspiel hatten sich die Genfer zuhause mit 3:1 durchgesetzt.

Das Team von Adrian Ursea ist nach elf Runden mit 22 Punkten Leader, wobei Thun am Samstagabend mit einem Auswärtssieg in Vaduz wieder gleichziehen kann.

Am anderen Ende der Rangliste beendete Schlusslicht Stade Nyonnais eine lange Durststrecke. Trotz 0:1-Pausenrückstand resultierte für die Waadtländer nach sechs Niederlagen in Serie ein 3:1-Heimsieg.

Aarau verbesserte sich dank dem 3:0-Auswärtssieg in Schaffhausen in den 5. Rang.

Kurztelegramme und Rangliste

Neuchâtel Xamax FCS – Etoile Carouge 0:3 (0:1). – 3322 Zuschauer. – SR Drmic. – Tore: 21. Nvendo 0:1. 60. Caslei 0:2. 85. Hysenaj 0:3.

Stade Nyonnais – Wil 3:1 (0:1). – SR Dudic. – Tore: 11. Hajij 0:1. 72. Pasche (Penalty) 1:1. 77. Appiah (Eigentor) 2:1. 92. Jaiteh 3:1.

Schaffhausen - Aarau 0:3 (0:3). - SR Schnyder. - Tore: 13. Koide 0:1. 37. Fazliu (Penalty) 0:2. 43. Toure 0:3.

sda