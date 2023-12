Was Sions Sportchef Barthélémy Constantin (rechts) Papa Christian Constantin, dem Präsidenten des Vereins, wohl ins Ohr flüstert? Imago

Sportlich läuft es dem FC Sion in der Challenge League rund, der direkte Wiederaufstieg ist ein realistisches Ziel. Präsident Christian Constantin und sein Sohn, Sportchef Barthélémy, wollen mit dem Klub in die Zukunft gehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Entgegen früherer Aussagen wollen Christian Constantin (Präsident) und sein Sohn Barthélémy (Sportchef) beim FC Sion bleiben.

Ein Mega-Projekt mit einem neuen Stadion ist in Planung.

Sportlich läuft es rund, der FC Sion führt in der Challenge League die Tabelle vor dem FC Thun an. Mehr anzeigen

Am Freitagabend holt Sion im Spitzenkampf in Thun einen Punkt und verteidigt in der Challenge League die Tabellenführung. Nach 16 Partien sitzt der Absteiger, der erst ein Spiel verloren hat, mit 33 Punkten auf dem Leaderthron, gefolgt von Thun (31) und Überraschungsmannschaft Stade Nyonnais (23).

Thun – Sion 1:1 dieci Challenge League, 17. Runde, Saison 23/24 08.12.2023

Und so kommt es auch, dass Didier Tholot in seiner dritten Amtszeit als Sion-Trainer schon seit fünf Monaten ziemlich sicher im Sattel sitzt. Doch der Trainerstuhl bei den Wallisern dürfte in Zukunft dennoch ein Schleudersitz bleiben, denn auf der Führungsebene geht es, entgegen früherer Aussagen, weiter wie bisher. Christian Constantin bleibt Präsident, Barthélémy Sportchef. Und was das bedeuten kann, verdeutlicht folgende Galerie.

Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion Christian Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. Klicken sie sich durch die Galerie. Bild: Keystone #62 Didier Tholot, Juni 2023 – … Bild: Keystone #61 Paolo Tramezzani, Mai 2023 – Juni 2023 Bild: Keystone #60 David Bettoni, März 2023 – Mai 2023 Bild: Keystone #59 Christian Constantin, interimistisch Februar – März 2023 Bild: Keystone #58 Fabio Celestini, November 2022 – Februar 2023 Bild: Keystone #57 Paolo Tramezzani, Oktober 2021 – November 2022 Bild: Keystone #56 Marco Walker, März 2021 – Oktober 2021 Bild: Keystone #55 Christian Constantin, interimistisch März 2021 Bild: Keystone #54 Fabio Grosso, August 2020 – März 2021 Bild: Keystone #53 Paolo Tramezzani, Juni 2020 – August 2020 Bild: Keystone #52 Ricardo Dionisio Pereira, Januar 2020 – Juni 2020 Bild: Keystone #51 Christian ‹Zermatten›, interimistisch November 2019. Bild: Keystone #50 Stéphane Henchoz, Juli 2019 – November 2019. Bild: Keystone #49 Murat Yakin, September 2018 – Mai 2019. Bild: Keystone #48 Maurizio Jacobacci, Februar 2018 – September 2018. Bild: Keystone #47 Gabri, Oktober 2017 – Februar 2018. Bild: Keystone #46 Paolo Tramezzani, Juni 2017 – Oktober 2017. Bild: Keystone #45 Sébastien Fournier, April 2017 – Juni 2017. Bild: Keystone #44 Peter Zeidler, August 2016 – April 2017. Bild: Keystone #43 Christian Constantin, interimistisch August 2016. Bild: Keystone #42 Didier Tholot, Januar 2015 – August 2016. Bild: Keystone #41 Jochen Dries und Admir Smajic, September 2014 – Dezember 2014. Bild: Keystone #40 Jochen Dries und Frédéric Chassot, Juni 2014 – September 2014. Bild: Keystone #39 Raimondo Ponte, Februar 2014 – Mai 2014. Bild: Keystone #38 Laurent Roussey, Oktober 2013 – Februar 2014. Bild: Keystone #37 Michel Decastel, Mai 2013 – Oktober 2013. Bild: Keystone #36 Gennaro Gattuso und Arno Rossini, Februar 2013 – Mai 2013. Bild: Keystone #35 Victor Muñoz, Dezember 2012 – Februar 2013. Bild: Keystone #34 Pierre-André Schürmann, Oktober 2012 – Dezember 2012. Bild: Keystone #33 Michel Decastel, September 2012 – Oktober 2012. Bild: Keystone #32 Sébastien Fournier, Juni 2012 – September 2012. Bild: Keystone #31 Vladimir Petkovic, Mai 2012. Bild: Keystone #30 Sébastien Fontbonne und Rolland Courbis, April 2012 – Mai 2012. Bild: Keystone «#29 Laurent Roussey, Februar 2011 – April 2012.» Bild: Keystone #28 Bernard Challandes, Mai 2010 – Februar 2011. Bild: Keystone #27 Didier Tholot, April 2009 – Mai 2010. Bild: Keystone #26 Christian Constantin, interimistisch April 2009. Bild: Keystone #25 Umberto Barberis und Christian Zermatten, Dezember 2008 – April 2009. Bild: Keystone #24 Christian Constantin, Oktober 2008 – Dezember 2008. Bild: Keystone #23 Uli Stielike, Mai 2008 – Oktober 2008. Bild: Keystone #22 Alberto Bigon, März 2008 – Mai 2008. Bild: Keystone #21 Charly Rössli und Maurizio Jacobacci, Dezember 2007 – März 2008. Bild: Keystone #20 Alberto Bigon, Februar 2007 – Dezember 2007. Bild: Keystone #19 Pierre-Albert Chapuisat, November 2006 – Februar 2007. Bild: Keystone #18 Marco Schällibaum, Oktober 2006 – November 2006. Bild: Keystone #17 Christophe Moulin, interimistisch Oktober 2006. Bild: Keystone #16 Nestor Clausen, Mai 2006 – Oktober 2006. Bild: Keystone #15 Christophe Moulin, Oktober 2005 – Mai 2006. Bild: Keystone #14 Gianni Dellacasa, Juli 2005 – Oktober 2005. Bild: Keystone #13 Gilbert Gress, August 2004 – Juli 2005. Bild: Keystone #12 Christian Zermatten, interimistisch August 2004. Bild: Keystone #11 Admir Smajic, Mai 2004 – August 2004. Bild: Keystone #10 Guy David (kein Foto), November 2003 – Mai 2004/mit Tholot. Bild: Keystone #9 Didier Tholot, Juli 2003 – Mai 2004. Bild: Keystone #8 Charly Rössli, März 2003 – Juli 2003. Bild: Keystone #7 Alberto Bigon, August 1996 – September 1997. Bild: Keystone #6 Jean-Claude Richard, interimistisch August 1996. Bild: Keystone #5 Michel Decastel, Juli 1995 – August 1996. Bild: Keystone #4 Jean-Claude Richard, Oktober 1994 – Juli 1995. Bild: Keystone #3 Umberto Barberis, Juli 1993 – Oktober 1994. Bild: Keystone #2 Claude Andrey, Januar 1993 – Juli 1993. Bild: Keystone #1 Jean-Paul Brigger, Juli 1992 – Januar 1993. Bild: Keystone Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion Christian Constantins Trainerverschleiss beim FC Sion. Klicken sie sich durch die Galerie. «Wir bleiben beide bei Sion», bestätigte der Sohnemann am Rande des Spitzenkampfs in einem Interview. Bereits zuvor sagte Papa CC bei L'illustré: «Wenn nicht in letzter Minute ein glücklicher Käufer auftaucht, werde ich bleiben. Egal, ob der FC Sion in der Profi- oder Amateurliga spielt.» Das ist umso erstaunlicher, da CC anfangs Jahr ankündigte, den FC Sion 2024 verlassen zu wollen.

Amateurliga? Dieses Worst-Case-Szenario würde eintreten, sollte der FC Sion keine Lizenz für den Spielbetrieb in den höchsten Ligen erhalten. In Sion träumen sie von einer modernen Fussball-Arena, die das in die Jahre gekommene Tourbillon als Heimspielstätte ersetzen soll. Das neue Stadion soll 15’000 Zuschauer*innen Platz bieten und neben Fussballspielen sollen dort dereinst auch Konzerte stattfinden.

So soll das neue Stadion dereinst aussehen. Christian Constantin SA

Ob dieses Projekt umgesetzt werden kann, steht allerdings noch in den Sternen. Schliesslich waren in der Vergangenheit verschiedene Projekte zum Scheitern verurteilt. «Die Stadt Sitten und der Kanton Wallis haben sich bisher noch nicht dazu geäussert», schreibt «SRF» dazu. Eine Bestätigung wäre aber im Zusammenhang mit der Lizenzvergabe für die kommende Saison wichtig. «Ohne Infrastrukturprojekt oder Vertrag mit der Stadt, der am 1. Dezember 2024 ausläuft, könnte der Profibetrieb nicht mehr aufrechterhalten werden. Es bleibt also spannend in Sion, auf und neben dem Platz …

Challenge League: Spiele und Tabelle