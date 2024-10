Bei diesem Freistoss von Hakan Calhanoglu gibt es nicht viel zu halten. KEYSTONE

Die Champions League hat am Dienstagabend einmal mehr mit zahlreichen Toren und spannenden Spielen für Spektakel gesorgt. Hier sind fünf Szenen des Abends, die du gesehen haben musst.

tbz Tobias Benz

Alonsos Zauberfussball

Bayer Leverkusen schlägt die AC Milan 1:0. Den Siegtreffer erzielt Victor Boniface nach einer herrlichen Kombination des Teams von Xabi Alonso. Ein Tor zum Geniessen.

Calhanoglus zirkelt Freistoss ins Lattenkreuz

Hakan Calhanoglu schiesst Inter Mailand in der Champions League gegen Roter Stern spektakulär in Führung. Der Freistoss-Spezialist zirkelt in der 11. Minute einen Standard unhaltbar an den oberen Innenpfosten. Inter gewinnt am Ende mit 4:0.

Adeyemi mit sehenswertem Hattrick für Dortmund

Borussia Dortmund führt Celtic Glasgow in der Champions League vor und gewinnt mit 7:1. Mann des Spiels ist Hattrick-Held Karim Adeyemi mit seinen drei Treffern in der ersten Halbzeit.

Haaland geht vergessen

Blitzschnell, bärenstark und unglaublich treffsicher. Es gibt genügend Gründe, weshalb Erling Haaland als Gegenspieler auf keinen Fall vergessen gehen darf – gross und unübersehbar ist er ja auch noch.

Die Abwehr von Slovan Bratislava hat das trotzdem geschafft. Nachdem City-Verteidiger Rico Lewis völlig unbehelligt über den Platz schreiten und sich seinen Pass in Ruhe auswählen darf, passt hinten niemand so richtig auf den norwegischen Torgaranten auf. Die Bestrafung folgt sofort.

Xhaka im Latten-Glück

Der knappe Leverkusener Sieg gegen Milan steht in der 82. Minute auf Messers Schneide. Bei einem gefährlichen Angriff der Italiener wirft sich Xhaka in einen Schuss von Théo Hernández und lenkt die Kugel spektakulär an die Latte. Kein Tor, am Ende gewinnt Leverkusen 1:0. Glück gehabt.

