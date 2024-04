Harry Kane ist kein gern gesehener Gast im Emirates Stadium. imago

Harry Kane verliess Tottenham Richtung München, um endlich Titel gewinnen zu können – und droht nun in dieser Saison auch bei Bayern leer auszugehen. Der Top-Stürmer gesteht, dass er sich das alles anders vorgestellt hat. Und wird ausgerechnet im Emirates Stadium verhöhnt.

Er ist Rekord-Torschütze der Tottenham Hotspur, Rekord-Torschütze der englischen Nationalmannschaft, wurde dreimal Torschützenkönig in der Premier League und war Top-Torschütze der WM 2018. Nur gewonnen hat Harry Kane in seiner Karriere noch gar nichts. Kein einziger Titel auf Profi-Stufe.

So suchte der 30-Jährige im letzten Sommer das Weite, obwohl auch der Torrekord der Premier League (47 Treffer fehlen zu den 260 von Alan Shearer) in Griffweite lag. Bei Bayern München, das in den letzten elf Jahren immer Meister wurde, sollte es endlich klappen mit einer Trophäe.

Doch auch in Kanes erster Bayern-Saison scheint es nichts zu werden mit einem Titel. Leverkusen steht unmittelbar vor dem Gewinn der Meisterschaft und im Pokal scheiterten die Münchner schon in der 2. Runde. Nur die Champions League bleibt übrig. Da haben die Bayern nach dem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel auswärts gegen Arsenal London immerhin weiterhin Chancen auf den Coup.

«Natürlich ist es nicht die Saison, die ich mir gewünscht habe. So wie die Liga gelaufen ist, so wie wir früh im Pokal ausgeschieden sind», gibt Kane nach dem Arsenal-Spiel am Dienstag gegenüber Reportern zu. «Jetzt haben wir Hoffnungen auf die Champions League und das wäre natürlich ein toller Erfolg.»

Spott und Häme der Arsenal-Fans

Trotz des durchaus guten Resultats für die Bayern können es einige Arsenal-Fans nicht lassen, den früheren Stürmer des Erzrivalen Tottenham während seines TV-Interviews zu veräppeln – und das mit einem Granit-Xhaka-Song. «Er führt in deiner Liga, er führt in deiner Liga – Granit Xhaka, er führt in deiner Liga», rufen die Arsenal-Fans in Richtung Kane.

Der Nati-Captain spielte selbst sieben Jahre bei Arsenal, ehe er im letzten Sommer zu Leverkusen weiterzog – und jetzt vor dem Meistertitel steht. Für Xhaka wird es der erste Meistertitel seit dem Super-League-Triumph mit Basel im Jahr 2012 sein. Harry Kane wird auf diese Trophäe mindestens ein weiteres Jahr warten müssen ...

