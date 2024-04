Arsenal – Bayern 2:2 UEFA Champions League, Viertelfinal-Hinspiel, Saison 2023/24 09.04.2024

Der FC Bayern München hat sich eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Halbfinale der Champions League erspielt. Die in der Bundesliga kriselnden Münchner kamen im Viertelfinal-Hinspiel zu einem 2:2 beim FC Arsenal. Das meinen die Fans – und schreiben die Medien zum Duell.

dpa

Schweiz

«Blick»: «Die Krisen-Bayern zeigen im Emirates-Stadion in London wieder ihr giftiges Gesicht. Am Ende nimmt die Tuchel-Truppe ein Unentschieden von der Insel mit – und ist damit eher schlecht bedient.»

«Tages-Anzeiger»: «Kurz muss man sich ernsthafte Sorgen um den FC Bayern München machen. (...) Doch die Spieler von Trainer Thomas Tuchel zeigen, dass es um die Moral innerhalb der Mannschaft offenbar doch nicht ganz so schlecht bestellt ist, wie man zuletzt meinen musste. Zumindest nicht dann, wenn es um das letzte noch verbliebene Saisonziel des Klubs geht, die Champions League.»

Deutschland

«BILD»: «Starkes Auswärtsspiel der Bayern – 2:2 beim FC Arsenal: Der FCB dreht einen frühen Rückstand beim FC Arsenal – und nimmt trotzdem doch nur ein Unentschieden aus London mit nach München.»

«Süddeutsche Zeitung»: «Die Bayern zeigen ihr Champions-League-Gesicht – rätselhaft bis zum letzten Tucheltag: Beim englischen Tabellenführer FC Arsenal holt der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel ein 2:2. Die Aussichten fürs Rückspiel sind nun gut – und Harry Kane hält seinen Traum am Leben.»

«Sport1»: «Reife Leistung: Eiskalte Bayern dürfen träumen: Nach der Blamage in Heidenheim zeigt der FC Bayern in der Champions League eine starke Reaktion. Beim FC Arsenal reicht es im Viertelfinal-Hinspiel trotzdem nicht zum Sieg. Am Ende wird es dramatisch.»

«FAZ:» «Die Bayern können es doch noch: Beim 2:2 bei Arsenal London zeigen die Münchner alles, was sie in der Bundesliga zuletzt so vermissen liessen. Trainer Thomas Tuchel und der Klub dürfen weiterhin auf einen grossen Titel hoffen.»

«Spiegel»: «Bayern München gibt Sieg beim FC Arsenal aus der Hand: Nach zwei Niederlagen in Folge erwischte der FC Bayern auch im Viertelfinal-Hinspiel einen Fehlstart. Mit einem Doppelschlag wie aus dem Nichts drehten die Gäste aus München das Spiel – doch die Führung hielt nicht.»

Grossbritannien

«The Sun»: «Es war alles andere als perfekt und Arsenal hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Aber an einem Abend, der drohte, furchtbar schief zu gehen, haben Mikel Arteta und sein Team die Chance auf das Halbfinale gewahrt – obwohl Bukayo Saka ein später Elfmeter verweigert wurde.»

«The Telegraph»: «Das Glück begünstigt die Mutigen. Und die Glückspilze. So hofft zumindest Arsenal.»

Harry Kane im Duell mit Martin Ödegaard. IMAGO/Propaganda Photo

«The Guardian»: «Mikel Arteta hatte Arsenal gesagt, dass sie gegen einen alten Erzfeind, der schon alles erreicht hatte, eigene Geschichte schreiben sollten. Und auch wenn es nicht gerade ein Abend für die Ewigkeit war, so bewiesen seine Spieler einen Punkt. Sie zeigten, dass sie in der Lage sind, Bayern München auf Augenhöhe zu begegnen, und man muss schon sehr mutig sein, um den Ausgang des Rückspiels nächste Woche in Bayern vorherzusagen.»

«Daily Mail»: «Bukayo Saka und seine Arsenal-Kollegen waren wütend, nachdem ihnen in den letzten Sekunden des Champions-League-Spiels gegen Bayern München ein Elfmeter verweigert worden war.»

«Daily Mirror»: «Alles auf Anfang! Trossard rettet Arsenal nach Kane-Tor, Saka verweigert Elfmeter in letzter Sekunde in Bayern München-Krimi.»

Spanien

«Marca»: «Die Champions League hat Tuchels Team verwandelt, das auf Konter lauerte und Arsenal an seine Grenzen brachte, dessen Kanonenpulver nass wurde.»

«Mundo Deportivo»: «Die Bayern von Thomas Tuchel haben eine Albtraum-Saison hinter sich, aber sie träumen immer noch von der Champions League.»

«Sport:» «Bayern setzt sich in einem Offensivfestival gegen Arsenal durch – in der Allianz-Arena wird entschieden: Die Bayern liessen die Gunners in einem Spiel voller Alternativen für ihre Unerfahrenheit bezahlen.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Kane kehrt mit einem Tor nach London zurück, aber es reicht nicht für Bayern: Die Bayern bieten zum schwierigsten Zeitpunkt der Saison einen soliden und überzeugenden Auftritt, aber die Gunners bestehen den Reifetest. Alles aufgeschoben in München.»

«Corriere dello Sport»: «Arsenal und Bayern: Ein Unentschieden, das Applaus verdient»

Reaktionen auf X zum Spiel

Deswegen is Fußball so ein unendlich geiles Spiel. Die ganze Saison, speziell die letzten Wochen, der Spielverlauf: alles sagt Arsenal muss führen. 2:1 Bayern. Gibts so krass in kaum einer anderen Sportart. #ARSFCB — Florian Schmidt-Sommerfeld (@Schmiso) April 9, 2024

Also ist die Einstellung der primäre Grund, wieso Bayern gegen Bremen, Heidenheim etc. verloren hat? Wir reden hier vom Tabellenführer der Premier League, der Probleme hat, sich Torchancen zu erspielen. — Dealo (@Dealoscout) April 9, 2024

Starkes Spiel von Bayern. Heidenheim hätte Arsenal vermutlich auseinandergenommen aber für Bayern ganz OK! — Marcus Mittermeier😘 (@MMittermeier) April 9, 2024

Wo sind eigentlich die glorreichen Fußballexperten, die nach jeder Pleite von Bayern in dieser Saison auf unsere 70 Minuten referenzieren?



Spielen sie heute etwa stille Maus, nachdem der Titelaspirant der Premier League vor heimischer Kulisse keinen Sieg einfahren konnte?🥸 pic.twitter.com/oj0fD7XzNL — Galawelt (@GalaNewsDEU) April 9, 2024

Das ist der Tabellenerster der PL? Schon schwach, da hat Arsenal Glück gehabt das wir Bayern sind und nicht Heidenheim 😅



#ARSFCB — Mensch Walter 🌞 (@Menschlein3) April 9, 2024

Arsenal (1.35) 2-2 (2.28) Bayern — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) April 9, 2024

03' Real Madrid 0-1 Man City

11' Real Madrid 1-1 Man City

14' Real Madrid 2-1 Man City

75' Real Madrid 2-2 Man City

77' Real Madrid 2-3 Man City

90' Real Madrid 3-3 Man City



12’ Arsenal 1-0 Bayern

18’ Arsenal 1-1 Bayern

31’ Arsenal 1-2 Bayern

75’ Arsenal 2-2 Bayern pic.twitter.com/0UvTcjZPNj — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 9, 2024

dpa