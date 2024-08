Silvère Ganvoula muss mit YB gegen den türkischen Meister antreten Keystone

Am Montag wurden in Nyon die Champions-League-Playoffs ausgelost. Auf die Young Boys wartet eine schwierige Aufgabe: Der Schweizer Meister trifft auf den türkischen Klub Galatasaray Istanbul.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Champions-League-Playoffs BSC Young Boys – Galatasaray Istanbul

Dinamo Zagreb – Qarabag/Ludogorets

Midtjylland/Ferencvaros – Slovan Bratislava/APOEL

Jagiellonia/Bodø/Glimt – Roter Stern Belgrad

Malmö/PAOK – Sparta Prag/Steaua Bukarest

Lille/Fenerbahce – Slavia Prag/Union SG

Dynamo Kiew/Rangers – Salzburg/Twente Mehr anzeigen

Die Playoff-Hinspiele gehen am 20./21. August über die Bühne, die Rückspiele eine Woche später am 27./28. August. Der Sieger wird sich für die neu eingeführte Liga-Phase der Champions League qualifizieren, der Verlierer tritt in der Europa League an. YB empfängt Galatasaray zuerst zuhause.

Das neue Format der Champions League garantiert jedem Team zwischen September 2024 und Januar 2025 vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Auch Lugano und Servette winken türkische Gegner

Am Montag wurden auch die möglichen Playoff-Gegner von Lugano und Servette in der Europa League ausgelost. Gewinnt Lugano sein Duell gegen Partizan Belgrad, kommt es zum Wiedersehen mit Besiktas Istanbul. Gegen Besiktas spielten die Tessiner schon in der Vorsaison im Europacup. Cupsieger Servette könnte auf Trabzonspor oder Rapid Wien treffen. Zunächst müssen die Genfer aber Braga ausschalten.