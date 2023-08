Der Weg in die Gruppenphase der Champions League führt für die Young Boys entweder über den slowakischen oder den israelischen Meister. Sowohl Slovan Bratislava als auch Maccabi Haifa sind für die Berner schlagbare Gegner.

Schwieriger wird es für Servette, das als Meisterschafts-Zweiter der letzten Saison über den komplizierteren Ligaweg in die Gruppenphase kommen muss. Sollten sich die Genfer gegen die Glasgow Rangers in der 3. Qualifikationsrunde durchsetzen, würde in den Playoffs entweder PSV Eindhoven oder Sturm Graz warten. Verliert Servette gegen die Rangers steht es ohne weitere Qualifikationsrunde in der Gruppenphase der Europa League.

Die Hinspiele finden am 22./23. August statt, die Rückspiele eine Woche später. YB spielt zunächst auswärts, Servette hätte zuerst Heimrecht.