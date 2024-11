Pep Guardiola musste zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere fünf Niederlagen in Folge einstecken. Bild: KEYSTONE

Manchester City steckt nach fünf Niederlagen in Folge in der Krise. Für Trainer Pep Guardiola ist das Problem schnell ausgemacht. Schnell gelöst ist es allerdings nicht. Im Gegenteil: Es warten bereits die nächsten Schwergewichte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Wochenende setzte es für Manchester City die fünfte Niederlage in Folge ab.

Nach dem 0:4 gegen Tottenham müssen sich die Citizens in England viel Kritik anhören.

Für Trainer Pep Guardiola sind die vielen Verletzungen schuld an der Resultatkrise. Mehr anzeigen

Ungewohnte Szene am Samstagabend im Etihad Stadium in Manchester: In der 92. Minute verwirft Manuel Akanji verärgert die Arme. Der Schweizer hat die Nase voll. Er lässt ein ungenaues Zuspiel von Jack Grealish durchlaufen, weil er glaubt, es sei für Teamkollege Kyle Walker gedacht. Doch die Kugel fällt Gegenspieler Timo Werner vor die Füsse – prompt läuft City in einen Konter und kassiert kurz vor Schluss das 0:4.

Die Klatsche gegen die Spurs ist die fünfte Niederlage in Folge. Das gab es bei den Citizens zum letzten Mal im Jahr 2006, in Pep Guardiolas illustrer Trainerkarriere noch gar nie. Die sonst so flüssig laufende Maschinerie der Himmelblauen ist ins Stocken geraten. Und das zu keinem guten Zeitpunkt. In der Champions League steht das Duell gegen Feyenoord Rotterdam an, in der Liga geht es als Nächstes gegen Spitzenreiter Liverpool. In beiden Wettbewerben darf sich City kaum erlauben, weitere Punkte liegenzulassen.

Verletzungskrise in der Defensive

Doch was läuft falsch? Laut England-Legende Alan Shearer so ziemlich alles. Vor allem die Defensiv-Akteure kriegen bei seiner Analyse nach dem 0:4 gegen die Spurs auf «BBC» das Fett weg. «In der Defensive stimmt es überhaupt nicht», wettert der Premier-League-Rekordtorschütze. Auch Manuel Akanji muss als Sündenbock herhalten: «Wieso lässt er da den Ball durch, was in aller Welt tut er da?»

Zum Glück für den Schweizer: Trainer Guardiola hält sich mit Kritik an den eigenen Spielern zurück. Zumindest in der Öffentlichkeit. Für den Spanier ist klar, dass die vielen Verletzungen schuld daran sind, dass die Resultate nicht stimmen.

«Gib mir meine Spieler zurück und du wirst sehen», wird der 53-Jährige im Interview mit dem niederländischen TV-Sender «Ziggo» zitiert. «Es ist schwierig, wenn du ohne vier Innenverteidiger, zwei defensive Mittelfeldspieler und drei Flügelspieler spielen musst. Gib mir einfach die Spieler zurück. Dann siehst du Man City.»

Achtelfinal-Qualifikation in Gefahr?

Insbesondere die Verletzung von Ballon-d'Or-Gewinner Rodri schmerzt die Engländer. Der Spanier fällt mit einem Kreuzbandriss bis Saisonende aus. Seit kurzem fehlt den Citizens auch noch Mateo Kovacic, der Defensiv-Partner im Mittelfeld, der rund einen Monat ausfallen wird. Hinzu kommt eine Muskelverletzung von Abwehrchef Rúben Dias.

Die gewichtigen Ausfälle haben grossen Einfluss auf die Leistung der Mannschaft. Das sonst so spielbestimmende City kassierte in den letzten fünf Spielen vierzehn Gegentreffer und erzielte dabei lediglich vier Tore. Auch vorne fehlt mit Jeremy Doku ein wichtiger Akteur. Zudem scheinen Phil Foden und Kevin de Bruyne nicht an ihre Leistungen aus den vergangenen Jahren anschliessen zu können. Der eine war lange krank, der andere ebenfalls verletzt.

Guardiola, der trotz fünf Niederlagen in Serie erst letzte Woche seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängerte, gibt sich jedoch kämpferisch. «Wenn du hinfällst, musst du einfach wieder aufstehen. Das ist wie sonst auch im Leben, egal ob zu Hause oder beim Fussball. Etwas anderes kenne ich gar nicht.»

Die erste Chance, wieder aufzustehen, bietet sich den Citizens am Dienstagabend im Champions-League-Spiel gegen Feyenoord (Champions League Countdown ab 20.00 Uhr live auf blue Sport). Sollte es gegen die Holländer die sechste Niederlage in Serie absetzen, droht City die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale zu verpassen und müsste in den verbleibenden Partien gar um einen Platz unter den ersten 24 kämpfen.