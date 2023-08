Streller: «Das war das härteste Auswärtsspiel meines Lebens» 22.08.2023

Die Young Boys bekommen es in den Champions-League-Playoffs mit Israels Meister Maccabi Haifa zu tun. Die blue Fussball-Experten Marco Streller und Pascal Zuberbühler erwarten eine Herkulesaufgabe.

Marco Streller und Pascal Zuberbühler machen im Champions-League-Studio von blue Sport klar, dass die Berner vor einer schwierigen Aufgabe stehen. Mehr anzeigen

Mit dem Auswärtsspiel im Sammy Ofer Stadium in Haifa fällt für die Young Boys am Mittwoch (ab 20.15 Uhr live auf blue Sport) der Startschuss zur Mission Champions-League-Qualifikation. Trainer Raphael Wicky beschreibt den möglichen Einzug in die Königsklasse als «ein Traum und ein Ziel, das wir haben. Für das werden wir alles machen.»

Mit Maccabi Haifi wartet ein harter Brocken auf den Schweizer Meister. «Wenn man ihnen viel Zeit lässt, sind sie sehr stark am Ball. Es ist eine erfahrene Mannschaft, die eingespielt ist», weiss Wicky. Loris Benito ergänzt: «Maccabi konnte letztes Jahr in der Champions League dabei sein. Die werden das wiederholen wollen.»

«Jeder muss über sich hinauswachsen»

Auch Marco Streller erwartet vor allem im Hinspiel eine extrem schwierige Aufgabe. «Es ist gut, dass sie sich an die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit dort gewöhnen», sagt Streller über die frühe Berner Anreise schon zwei Tage vor dem Spiel. Der 42-Jährige spricht aus eigener Erfahrung, hat er in seiner Karriere doch auch in Israel gespielt: «Das war das härteste Auswärtsspiel, das ich in meinem Leben hatte. Auswärts wird es extrem schwer.»

Dem schliesst sich Pascal Zuberbühler an. «Jeder muss über sich hinauswachsen», sagt der ehemalige Nati-Goalie und warnt: «Unterschätzt den israelischen Fussball nicht. Der entwickelt sich enorm – im Juniorenbereich, in der U20- oder der U21-Nati ist hervorragend, wie sie das machen. Sie haben in den letzten sieben, acht Jahren enorme Fortschritte gemacht. Das wird ein Riesen-Test sein für YB.»

