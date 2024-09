Der reiche Neuling mit grosser Vergangenheit - Gallery Aston Villa jubelte in der vergangenen Saison oft. Meist beteiligt: die Offensivkräfte Ollie Watkins (links) und Leon Bailey Bild: Keystone Unter anderem schlug die Mannschaft aus Birmingham Meister Manchester City auf beeindruckende Art Bild: Keystone Seit der Baske Unai Emery das Zepter übernommen hat, läuft es bei Aston Villa Bild: Keystone Starker Rückhalt ist der argentinische Weltmeistergoalie Emiliano Martinez Bild: Keystone Auf knapp 600 Mio. Euro wird der Marktwert des Kaders taxiert. Captain John McGinn nimmt im teaminternen Ranking mit 30 Mio. Euro Platz 9 ein Bild: Keystone Der reiche Neuling mit grosser Vergangenheit - Gallery Aston Villa jubelte in der vergangenen Saison oft. Meist beteiligt: die Offensivkräfte Ollie Watkins (links) und Leon Bailey Bild: Keystone Unter anderem schlug die Mannschaft aus Birmingham Meister Manchester City auf beeindruckende Art Bild: Keystone Seit der Baske Unai Emery das Zepter übernommen hat, läuft es bei Aston Villa Bild: Keystone Starker Rückhalt ist der argentinische Weltmeistergoalie Emiliano Martinez Bild: Keystone Auf knapp 600 Mio. Euro wird der Marktwert des Kaders taxiert. Captain John McGinn nimmt im teaminternen Ranking mit 30 Mio. Euro Platz 9 ein Bild: Keystone

Vor fünf Jahren in der zweitklassigen Championship, steht Aston Villa vor der Premiere in der Champions League – dank viel Talent, noch mehr Geld und einem Trainer, der beides zu kombinieren weiss.

sda/zap SDA

Am Dienstag geht es los mit der neu geschaffenen Ligaphase der Champions League. YB trifft zum Auftakt auf Aston Villa.

Das Team aus Birmingham ist erstmals in der Königsklasse dabei, in Bern aber trotzdem Favorit.

Selten wurde ein Team von Pep Guardiola so dominiert wie am 6. Dezember des vergangenen Jahres. Zwar gewann Aston Villa nur 1:0, doch die Mannschaft von Unai Emery spielte den Meister aus Manchester an eine Wand – nicht nur phasenweise, sondern während 90 Minuten. 22:2 Torschüsse widerspiegelten dies.

Aston Villa schlug eine Woche später auch Tabellenführer Arsenal und legte so den Grundstein für die erstmalige Qualifikation für die Champions League. 68 Punkte reichten am Ende für Platz 4. Erst einmal waren die «Villans» in der Premier League besser klassiert – als die Liga 1992/93 neu eingeführt wurde.

Schwierige Zeiten

Dass es der Traditionsklub aus Birmingham in die Beletage des europäischen Fussballs schafft, schien vor nicht allzu langer Zeit illusorisch. Zwar ist Aston Villa einer der bedeutendsten Klubs des Landes; der Verein gewann einmal den Meistercup und holte je sieben Mal die Meisterschaft und den FA Cup. Doch die Erfolge liegen mehr als 40 Jahre zurück.

Aston Villa stieg 2016 aus der Premier League ab und brauchte drei Saisons, um sich von diesem Schock zu erholen. Auch nach der Rückkehr ins Oberhaus dümpelte der Klub im unteren Mittelfeld herum. Erst mit der Ankunft von Unai Emery, der den glücklosen Steven Gerrard im November 2022 auf der Trainerbank beerbte, kehrte der Erfolg in den Villa Park zurück. Der akribische Baske führte die Mannschaft von Position 13 auf Platz 7 und damit in den Europacup. In der vergangenen Spielzeit folgte schliesslich der Durchbruch.

Ein dickes Portemonnaie

So sehr der Erfolg die Handschrift von Unai Emery trägt, so sehr ist der Aufschwung von Aston Villa mit den Namen Nassef Sawiris und Wes Edens verbunden. Seit der ägyptische Unternehmer und der amerikanische Geschäftsmann den Klub 2018 übernommen haben, sitzt das Geld in der zweitgrössten Stadt Englands locker. In den letzten fünf Jahren investierten die beiden Milliardäre beinahe 800 Millionen Euro in neue Spieler. Zum Vergleich: Die Young Boys gaben im gleichen Zeitraum keine 30 Millionen Euro auf dem Transfermarkt aus.

Die teuersten Transfers von Aston Villa 1. Amadou Onana, 59,35 Millionen Euro

Kam auf die Saison 2024/25 vom FC Everton

2. Moussa Diaby, 55 Millionen Euro

Kam auf die Saison 2023/24 von Bayer Leverkusen

3. Ian Maatsen, 44,5 Millionen Euro

Kam auf die Saison 2024/25 vom FC Chelsea

4. Emiliano Buendia, 38,4 Millionen Euro

Kam auf die Saison 2021/22 von Norwich City

5. Ollie Watkins, 34 Millionen Euro

Kam auf die Saison 2020/21 vom FC Brentford Mehr anzeigen

Der englische Traditionsverein und der Schweizer Meister leben, was die finanziellen Mittel anbelangt, auf unterschiedlichen Planeten. Und doch spielen sie in der gleichen europäischen Liga, da geht es am Dienstag um drei Punkte. Zumindest in Sachen Champions-League-Erfahrung haben die Berner die Nase vorn. Während die diesjährige Kampagne eine Premiere für die Engländer darstellt, spielt YB bereits zum vierten Mal in der Königsklasse.

