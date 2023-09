Borussia Dortmund und die anderen deutschen Teams werden es in der Champions League schwierig haben – so eine These aus der Sportredaktion. IMAGO/Revierfoto

Wir haben in unsere Glaskugeln geschaut und verraten dir die verrücktesten Geschichten, die sich in der neuen Champions-League-Saison abspielen werden. Vielleicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Fussball-Experten von blue geben steile Thesen zur kommenden Champions-League-Saison ab.

Was ist eine steile These? Eine mutige Vorhersage, die bewusst mit viel Risiko getätigt wird.

«Keiner kann ManCity fordern»

Marko Vucur, Kommentator blue Sport

🔥 Die steile These: Manchester City wird in dieser Saison den Titel verteidigen. Dabei werden die Engländer kaum gefordert.

💡 Die Erklärung: Vorneweg: Ich bin weiss Gott kein Fan von Manchester City – auch nicht der Premier League. Aber dennoch muss man zugeben: ManCity ist momentan das absolute Nonplusultra. Die Himmelblauen waren in der letzten Saison das klar beste Team. Nun hat man die Sommerpause genutzt und sich praktisch auf jeder Linie verstärkt. Natürlich, die Mittel sind halt einfach da. Schaut man sich aber die restlichen Top-Teams an, so merkt man schnell: Das ist schlicht zu wenig. Barcelona und Real kann man zwar immer mal einen Titel zutrauen, sie sind aber weit weg von alten Glanzzeiten. Die Bayern haben es verpasst, sich bis auf Harry Kane konsequent zu verstärken. Die Italiener rund um Milan, Inter und Napoli sind zwar im Aufwind, aber es reicht nicht, um ManCity ernsthaft zu fordern. Paris hat quasi eine neue Mannschaft. Arsenal hat zwar ein tolles Team aufgebaut, sie haben aber im Gegensatz zu City nicht die nötige Breite, um auf allen Hochzeiten lange mittanzen zu können. Der Rest ist weit weg vom Titel. Es bleibt also nur ManCity.

«Die Gruppenphase der Deutschen wird zum Debakel»

Sandro Zappella, Ressortleiter Sport blue News

🔥 Die steile These: Für Deutschland wird die Gruppenphase der Champions League zum Debakel. Von den vier deutschen Klubs wird nur einer das Achtelfinale erreichen.

💡 Die Erklärung: Bei aller Liebe zu Urs Fischer, aber Union Berlin hat nicht die Qualität und Kaderbreite, um sich in der Gruppe gegen Real Madrid und Napoli durchzusetzen. Viel eher geht es für die Berliner darum, sich gegen Braga den dritten Platz und ein europäisches Überwintern zu sichern. Das miserabel in die Saison gestartete Borussia Dortmund wird in der Hammer-Gruppe gegen Milan, PSG und Newcastle ebenfalls die Segel streichen müssen. Bayern München hat mit Manchester United und Galatasaray Istanbul ebenfalls zwei unangenehme Gegner – ihnen ist das Achtelfinale zuzutrauen, aber nicht so selbstverständlich wie in den Jahren zuvor. RB Leipzig hat wie schon im Achtelfinale der Vorsaison keine Chance gegen Manchester City – und wird zudem über die Young Boys stolpern, die sich sensationell für die K.o.-Phase qualifizieren.

«PSG gewinnt das Ding»

Fredy Ruffiner, Head of Social Media blue Sport

🔥 Die steile These: Paris holt den Henkelpott – Ausgerechnet in Wembley, in der Wiege des Fussballs, geht der langersehnte Traum von PSG-Besitzer Nasser Al-Khelaifi in Erfüllung.

💡 Die Erklärung: Seit der Klub aus der französischen Hauptstadt im Geld schwimmt, gibt es nur noch eine Mission: Endlich die Trophäe an die Seine zu bringen. Alles was im internationalen Top-Fussball Rang und Namen hat, trug in den letzten Jahren das PSG-Trikot. Erfolg? Fehlanzeige. Jetzt wird ein neuer Weg eingeschlagen. Die Ära der alternden Superstars ist vorbei. Die Neuzugänge wie Kolo Muani, Ousmane Dembélé oder Lucas Hernández sprechen eine deutliche Sprache. Mit Luis Enrique an der Seitenlinie wurde endlich die perfekte Mischung gefunden, um in Europa zu reüssieren. Qualität war schon immer da, jetzt aber kombiniert mit Titel-Gier und Teamgeist. Da wird auch Titelverteidiger ManCity hinten anstehen müssen.

«PSG scheitert in Gruppe F»

Jan Arnet, Sportredaktor blue News

🔥 Die steile These: Nachdem für Paris Saint-Germain in den letzten beiden Jahren schon der Achtelfinal Endstation bedeutet hatte, schafft es PSG in dieser Saison nicht einmal in die K.o.-Phase.

💡 Die Erklärung: Auf Biegen und Brechen wollte PSG in den letzten Jahren den Champions-League-Titel holen und formte dafür sogar ein Sturmtrio mit Messi, Neymar und Mbappé, das besser eigentlich gar nicht sein könnte. Doch auch mit den grössten Stars im Team wollte es nicht klappen. So haben die Pariser nun einen neuen Weg eingeschlagen und denken langfristiger, wie die Transfers von Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte oder Bradley Barcola und die Abgänge von Messi, Neymar und Ramos zeigen. Bis sich das neue Team eingespielt hat, wird es nun eine Weile dauern – doch in der Königsklasse geht es Schlag auf Schlag. Milan, Dortmund und Newcastle – schwerer hätte die Gruppe für PSG kaum werden können. Den Champions-League-Traum müssen die Pariser diesmal schon im Dezember begraben.

Titel oder Out in der Gruppenphase? Die Prognosen zu PSG gehen weit auseinander. IMAGO/Sportimage

«Harry Kane wird Torschützenkönig»

Martin Abgottspon, Sportredaktor blue News

🔥 Die steile These: Bayern-Neuzugang Harry Kane schlägt auch in der Königsklasse ein wie eine Bombe. Der Engländer wird sich am Ende knapp gegen Erling Haaland durchsetzen.

💡 Die Erklärung: Er wurde in München empfangen wie der Messias höchstpersönlich. Aber Harry Kane hat auch von Beginn weg abgeliefert. Der Engländer hat bewiesen, dass er keine lange Anlaufzeit braucht, um bei seinem neuen Arbeitgeber auf Touren zu kommen und fühlt sich bei den Bayern sichtlich wohl. Natürlich ist das Toreschiessen in der Champions League meist etwas schwieriger als in der Meisterschaft, doch Kane wird auch hier mit seiner Top-Form bestechen und die Münchner sogar vom Titel träumen lassen. Für den Henkelpott reicht es am Ende vielleicht nicht ganz, aber Kane darf sich für seine Treffer trotzdem gebührend feiern lassen.

«Tatararaaa – die grosse Rückkehr der Katalanen»

Tobias Benz, Redaktor blue News

🔥 Die steile These: Barcelona gewinnt den Champions-League-Final. Gegen Napoli.

💡 Die Erklärung: Als Titelanwärter galt der FC Barcelona während der letzten Jahre in der Champions League nicht. Im vergangenen Jahr war der legendäre Klub in der prestigeträchtigen K.o.-Phase nicht einmal vertreten. Peinlich war's! Genau wie die unzähligen Geschichten, die das Vereinsimage neben dem Platz durch den Schlamm zogen. Aber dieses Jahr blasen die Katalanen zum Angriff, zur Wiedergutmachung, zur Rückkehr auf den europäischen Thron. Mit einem neuen Kader, dem zurückgewonnenen Selbstvertrauen, diesem aufstrebenden Trainer und einem nimmersatten Robert Lewandowski könnte die «Blaugrana» in der kommenden Champions-League-Saison die grosse Überraschungsmannschaft werden und mit Napoli in den Final einziehen. Könnte. Aber dafür müsste ja zuerst auch Napoli mitspielen. Merkt euch einfach, wo ihr es zuerst gelesen habt.