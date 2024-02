Reif: «Dieser FC Bayern war einfach nur jämmerlich» Die Generalprobe für das Achtelfinal der Champions League ist den Bayern deutlich missglückt. Es herrscht eine Disharmonie, die auch Mladen Petric und Marcel Reif kritisieren. 14.02.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das 0:3 im Spitzenspiel gegen Leverkusen war für die Bayern ein harter Dämpfer, womöglich aber auch ein Weckruf.

Die blue Sport Experten Mladen Petric und Marcel Reif erklären das Formtief in München und die Rolle von Trainer Thomas Tuchel.

In der Champions League hätte eine weitere Niederlage im Achtelfinal gegen Lazio Rom vermutlich fatale Folgen. Mehr anzeigen

Von einer Krise bei den Bayern kann man aktuell noch nicht sprechen. Doch die 0:3-Klatsche im Spitzen-Duell gegen Leverkusen hinterliess zuletzt doch einen etwas fahlen Beigeschmack. Den Münchnern fehlte der letzte Biss oder um es in den Worten von Thomas Müller zu formulieren: «Mir fehlten teilweise die Eier.»

Einmal mehr wurde man den Eindruck nicht los, dass Trainer Thomas Tuchel und seine Mannschaft nicht so richtig harmonieren. «Das hat auch einen einfachen Grund», so blue Sport Experte Mladen Petric am Dienstagabend im Champions-League-Studio. «Er hat sich mit dem Stamm der Mannschaft wie Kimmich, Goretzka oder Müller angelegt. Diese Spieler haben einfach zu viel Macht bei den Bayern. Wenn dann nicht einer wie Uli Hoeness denen mal die Kappe wäscht, geht es für den Trainer oft nach hinten los bei den Bayern.»

Thomas Tuchel hat bei den Bayern derzeit keinen einfachen Stand. Imago

Endstation Rom?

An der Säbener Strasse hingen zu Beginn der Woche dann auch erste Plakate mit den Worten «Tuchel raus!». Der Unmut der Fans ist spürbar. Die Nervosität steigt. Könnte also schon der Achtelfinal gegen Lazio Rom in der Königsklasse zum Endspiel für Tuchel werden?

«Das ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen», ordnet Marcel Reif im Studio ein. «Es sei denn, sie kassieren nochmal drei Dinger.» So oder so werde die Chefetage der Bayern das Verhalten auf dem Platz aber ganz genau verfolgen. Sollte sich rausstellen, dass die Mannschaft nicht nur «knurrt», sondern tatsächlich gegen den Trainer spielt, dann würden ziemlich schnell alle Dämme brechen, glaubt Reif.

Der Fussballexperte war letzten Samstag selber im Stadion. Und er war schockiert, was die Münchner da abgeliefert haben. «Ich kann mich nicht erinnern, je einen solch schwachen FC Bayern gesehen zu haben. Ausser vielleicht im Pokal-Final 2012 gegen Dortmund als sie mit 2:5 verloren haben. Aber dieser FC Bayern war jämmerlich, das war unfassbar schlecht.»

