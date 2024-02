Contini zu Besuch bei Ancelotti: «Empathie ist seine grösste Stärke» Giorgio Contini erzählt über seinen Besuch bei Carlo Ancelotti. Beim Maestro bleibt das Menschliche an erster Stelle. 13.02.2024

Carlo Ancelotti ist der erfolgreichste Trainer der Welt. Die grösste Stärke des Real-Trainers? «Seine Menschlichkeit und Herzlichkeit», sagt Giorgio Contini, der König Carletto unlängst besucht hat.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Carlo Ancelotti gilt weltweit als einer der Besten seines Fachs und gewann insgesamt sechsmal die Champions League – zweimal als Spieler, viermal als Trainer.

Giorgio Contini durfte dem Star-Trainer jüngst über die Schulter blicken und spricht mit blue Sport über die einzigartige Erfahrung.

Obwohl Ancelottis Staff rund 30 Personen umfasse, sei der Cheftrainer präsent und nahe bei den Spielern, so Contini und führt aus: «Er redet viel mit allen, ist interessiert und bindet seine Führungsspieler in seine Entscheide mit ein.» Mehr anzeigen

Als im Sommer 2021 Real Madrid Carlo Ancelotti als neuen Trainer vorstellt, hagelt es Kritik von der spanischen Presse. Die Zeit des damals 62-jährigen Italieners sei abgelaufen, so der Tenor, man hätte ihm statt den «Königlichen» den Ruhestand empfohlen.

Die Journalisten irren – und wie! Nur ein Jahr später schreibt Don Carlo Geschichte. Er führt Real zum Titel und wird damit zum einzigen Trainer, der in allen fünf Topligen (England, Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien) die Meisterschaft gewinnt.

«Ein Typ, mit dem man gerne Kaffee trinken würde...»

Obendrauf gewinnt er in der Saison 22/23 mit Real auch noch die Champions League. Es ist sein vierter Titel in der Königsklasse als Trainer. Zwei holte er einst als Spieler. Ebenfalls einzigartig. Und auch in diesem Jahr liegt der Mann, der leidenschaftlich Kaugummi kaut (bis zu 20 pro Spiel sollen es sein), mit Real an der Ligaspitze und gilt als Favorit für den Champions-League-Titel.

Sein Vertrag wurde längst bis Sommer 2026 verlängert – dann wird er auch seinen 67. Geburtstag feiern.

Ancelottis Erfolgsrezept ist so einfach wie kompliziert. Er nimmt sich selbst nicht so wichtig wie andere, setzt auf Empathie. Im 2017 hat er ein Buch herausgegeben, «Quiet Leadership – wie man Menschen und Spiele gewinnt» heisst es. Passt perfekt. Denn egal, welche Superstars Ancelotti trainiert, sie mögen ihn und seinen menschlichen Führungsstil. Er ist ihr Trainer und oft auch mehr: Kumpeltyp, Vater- mittlerweile eher Grossvaterfigur.

König Carletto stellt seine Spieler ins Rampenlicht und sich gerne daneben. Vom Transfergerücht um Kylian Mbappé zu Real will Ancelotti vor den Achtelfinals in der Champions League gegen Leipzig überhaupt nichts wissen, er redet lieber seine Jungs stark: «Wir haben hier bereits die besten Spieler der Welt. In der Reihenfolge: Vini Junior an erster Stelle, Bellingham an zweiter, Rodrygo an dritter. Dann Kroos, Valverde, Camavinga.»

Ancelotti spiele kein Theater, er sei so, sagt Giorgio Contini. Der ehemalige GC-Trainer hatte vor Wochen die Möglichkeit, den Star-Trainer in Madrid zu besuchen und ihm bei der Arbeit über die Schultern zu schauen. Contini war beeindruckt. «Er ist sehr umgänglich, herzlich und zuvorkommend. Er ist so erfolgreich und dennoch so normal im Umgang. Ein Typ, mit dem man gerne einen Kaffee trinken gehen würde...»

Giorgio Contini zu Besuch bei Carlo Ancelotti.

Obwohl Ancelottis Staff rund 30 Personen umfasse, sei der Cheftrainer präsent und nahe bei den Spielern. Contini: «Als ich da war, stand er auf dem Trainingsplatz und hat das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen Union selbst geleitet, die Kabinenansprache hat er gehalten.»

Er führe die Truppe an und halte gegen aussen den Kopf hin, lasse seinen Staff aber auch selbstständig arbeiten, erzählt Contini, der Ancelottis Gelassenheit bewundert. «Er redet viel mit allen, ist interessiert und bindet seine Führungsspieler in seine Entscheide mit ein. Er lässt sie bei wichtigen Dingen mitentscheiden. Ihm ist es wichtig, dass seine Spieler gern ins Training kommen, dass sie sich wohl fühlen. Dieses Zwischenmenschliche gehört zu seinen grössten Stärken.»

Ancelottis linke Augenbraue wirkt wie aufgeklebt

Und dann sei da dieser spezielle Schalk, den Ancelotti ausstrahlt. «Das sieht man immer wieder bei Toren, bei Auswechslungen oder wenn er einen Spieler in den Arm nimmt», sagt Contini. Hängt eventuell auch mit Ancelottis linker Augenbraue zusammen, diese wirkt oft wie aufgeklebt.

Die Türen zum Ciudad, Reals Campus, stehen längst nicht jedem Trainer offen. Persönliche Kontakte helfen. Ermöglicht hat Contini den Besuch sein ehemaliger Athletiktrainer bei Lausanne, der mittlerweile im Staff von Real Madrid arbeitet.