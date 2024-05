Marcel Sabitzer: «Keiner hat uns was zugetraut» Der BVB bezwingt PSG auch im Rückspiel mit 1:0 und steht im Finale der Königsklasse. Dortmund-Spieler Sabitzer zieht Bilanz. 07.05.2024

Borussia Dortmund weist PSG in die Schranken und sichert sich das Ticket für den Champions-League-Final in London. Das sagen Spieler und Trainer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Borussia Dortmund gewinnt auch das Rückspiel gegen PSG mit 1:0 und steht im Finale der Champions League.

«Es war eine überragende Leistung», sagt Edin Terzic nach dem Schlusspfiff. Man habe zwar Glück gehabt, dennoch sei die Finalteilnahme verdient.

Für Marco Reus ist es nach 2013 die zweite Teilnahme an einem Champions-League-Final. Er hält fest: «Jetzt müssen wir ihn (den Pokal, d.Red.) nur holen. Sonst wäre es scheisse.» Mehr anzeigen

Borussia Dortmund steht im Finale der Champions League. Ein Finalteilnehmer, bei dem sich viele Menschen verwundert die Augen reiben. «Keiner hat uns was zugetraut», hält BVB-Mittelfeldmotor Marcel Sabitzer nach dem Sieg gegen PSG fest. Man habe eine starke Gruppe gehabt und sei nach zwei Spielen mit einem Punkt dagestanden. «Wir hatten einen Traum und – wir haben ihn wahr gemacht», so Sabitzer.

Der BVB darf nun vom ganz grossen Coup träumen. Nach 2013 laufen die Borussen wieder im Wembley im Finale der Königsklasse auf. Für Marco Reus und Mats Hummels ein Déjà-vu. Vor 11 Jahren ging das Endspiel gegen Bayern München verloren. «Jetzt müssen wir ihn (den Pokal, d.Red.) nur holen. Sonst wäre es scheisse», hält Reus nach dem Halbfinal fest.

Marco Reus: «Wir haben sehr viel leiden müssen heute» Borussia Dortmund steht im Final der Champions League. Marco Reus spricht nach dem 1:0-Sieg gegen PSG über den Final-Einzug. 07.05.2024

Dortmund hatte bis zum erlösenden Schlusspfiff in Paris viel Dusel. Es schepperte gleich viermal am gelb-schwarzen Gehäuse. Für Reus Nebensache: «Wir haben es am Ende geschafft. Morgen fragt keiner mehr danach wie. Da steht einfach der Name Borussia Dortmund, das zählt.»

Dortmund träumt vom Titel

Das Quäntchen Glück gehört gemäss BVB-Coach Edin Terzic dazu. «Am Ende brauchst du Widerstandsfähigkeit, Glauben, Glück und Energie. Das hatten wir heute.» Terzic spricht von einer «überragenden Leistung» seiner Mannschaft. «Wir haben die Finalteilnahme verdient. Wir haben PSG zweimal geschlagen.»

Auch Captain Emre Can singt der Mannschaft eine Lobeshymne. Er sei stolz auf das Team, jeder habe füreinander gekämpft. Nach dem Final-Einzug sind die Ambitionen klar: «Jetzt ist es nur noch ein Schritt. Wir wollen den Titel holen, auf jeden Fall.»

Emre Can: «Die ganze Mannschaft hat füreinander gekämpft» Nach 2013 steht Borussia Dortmund wieder in einem Final der Champions League. BVB-Captain Emre Can spricht über den Final-Einzug. 07.05.2024

Wer dem BVB in den Final folgt, wird am Mittwochabend ausgespielt. Real Madrid empfängt nach dem 2:2 aus dem Hinspiel Bayern München. blue Sport zeigt die Partie live.

Edin Terzic: «Eine überragende Performance» (englisch) Dortmund träumt weiter vom Champions-League-Titel. BVB-Coach Edin Terzic spricht über den Einzug in den Final. 07.05.2024

Die Highlights der Partie

PSG – Dortmund 0:1 Halbfinal-Rückspiel Champions League, Saison 2023/24 07.05.2024