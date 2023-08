63. Minute

Unglaublich! Die Servettiens sind wahrliche Comeback-Könige! Antunes sprintet in den gegnerischen Strafraum und verlangt den Ball. Cognat spielt ihn in Kevin-De-Bruyne-Manier in der Tiefe an. In der Folge legt Antunes quer, wo Chris Bedia nur noch einzuschieben braucht zum 2:2. Wow, Servette ist zurück und so auch die Fans der Genfer, die nun lautstark zu hören sind.