Dortmund – PSG 1:0 Halbfinal-Hinspiel Champions League, Saison 2023/24 01.05.2024

Mit dem 1:0-Sieg gegen PSG hat sich Borussia Dortmund eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Champions-League-Endspiels geschaffen. Die internationalen Medien loben die «gelbe Wand».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Borussia Dortmund gewinnt in der Champions League das Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 1:0.

Die internationalen Medien loben Dortmund vor allem auch für die Fans in der «gelben Wand».

Gregor Kobel hält gegen PSG die Null und wird in den internationalen Medien mit guten Noten dafür belohnt. Mehr anzeigen

Internationale Pressestimmen

Frankreich 🇫🇷

«Le Parisien»: «PSG schätzte das Geschehen nicht immer richtig ein, zeigte viele Nachlässigkeiten, mit unberechenbaren Auswechslungen und einer Offensive ohne Biss. Paris bereitete sein Essen mit einem Messer zu, das nicht schneidet, was die Sache noch komplizierter machte.»

«L'Equipe»: «Wieder mit dem Rücken zur Wand. Die verpassten Chancen auf beiden Seiten sorgen dafür, dass die Spannung in diesem Aufeinandertreffen grösser ist, als es den Anschein hat. Um das zweite Champions-League-Finale seiner Geschichte bestreiten zu können, weiss PSG, was zu tun ist. Nichts besonders Originelles – sich vor dem Tor nüchterner zeigen und solider hinten.»

Spanien 🇪🇸

«Mundo Deportivo»: «Luis Enriques PSG schafft es weiter nicht, gegen die gelbe Wand zu gewinnen. (...) Ein einziges Tor von Niclas Füllkrug entschied ein spektakuläres, intensives Spiel zugunsten von Borussia.»

«As»: «Mbappé kracht gegen eine Wand – es war eine gelbe, die Borussia ins Fliegen brachte. Sie übertraf die Franzosen in allen Aspekten des Spiels, brachte eine Intensität zum Ausdruck, als wäre es das letzte Spiel ihres Lebens, und gewann am Ende dank eines tödlichen Treffers von Füllkrug mit minimalem Vorsprung.»

«Marca»: «Terzics Männer machten ihre ‹Drohung› wahr und überraschten PSG, das als Favorit für den Einzug ins Finale im Wembleystadion gestartet war, aber erst in der zweiten Halbzeit aufwachte.»

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

«The Guardian»: «Niclas Füllkrugs Tor in der ersten Halbzeit besiegelte die Sache letztlich, auch wenn sich sehr wenig entschieden anfühlte in der darauffolgenden Stunde, in der Gregor Kobels Tor mit Weihwasser übergossen zu sein schien. Kylian Mbappé hatte 52 Ballkontakte, drei Torschüsse, traf den Pfosten und ging trotzdem leer aus. Aber vielleicht hatte Dortmund auch sein Glück verdient.»

«The Sun»: «Obwohl das Glück sie durch die zweite Halbzeit trug, sicherte die Mannschaft von Edin Terzić die wertvolle Null. Kylian Mbappé wird am Dienstag im Prinzenpark vermutlich eine Mission haben.»

Italien 🇮🇹

«La Gazzetta dello Sport»: «Ein Torpedo von Füllkrug versenkt PSG: 1:0 für Dortmund, doch das Halbfinale wird in Frankreich entschieden.»

«La Repubblica»: «In der zweiten Halbzeit legte PSG die niedliche Maske ab und versuchte, ernst zu werden. Doch bei der ersten wirklich gefährlichen Aktion der Franzosen traf der Ball zweimal den Pfosten: zuerst bei einem Versuch von Mbappé mit rechts, dann beim Abpraller von Hakimi. Dann begann eine Art Fehler-Kirmes, bei der Dembelé alles vergeudete, was vor dem Tor verschenkt werden konnte, und Füllkrug es ihm nachmachte und die 2:0-Chance vergab.»

Österreich 🇦🇹

«Kleine Zeitung»: «Die Mannschaft von Trainer Edin Terzić spielte gut – aber auch mit dem Feuer. Immer wieder waren es Torhüter Gregor Kobel oder Abwehrchef Mats Hummels, die in letzter Not retteten. Oder die Franzosen vergaben ihre hochkarätigen Torchancen – etwa Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé.»

Die Noten von Gregor Kobel

«Sport1.de»: Note 2 (Skala 1-6, deutsches System mit 1 als Bestnote)

In der ersten Halbzeit beschäftigungslos. Kein PSG-Schuss flog bis zum Seitenwechsel auf seinen Kasten. Die BVB-Fans hielten kurz den Atem an, als er vor dem Pausenpfiff erfolgreich gegen Bradley Barcola (45.) dribbelte. Musste im Anschluss des Öfteren eingreifen und hatte bei zwei Pfostentreffern innerhalb weniger Sekunden Glück (51.). Rettete in der 72. Minute glänzend gegen Dembelé.

72. Minute: Kobel stürmt aus seinem Kasten und rettet gegen Dembélé 01.05.2024

«Spox.com»: Note 2,5

In der ersten Halbzeit musste er lediglich beim Tänzchen gegen Zaire-Emery zeigen, was er drauf hat. Direkt nach der Pause im Glück, dass Mbappé und Hakimi im Doppelpack nur das Aluminium trafen (52.). Behielt im Duell mit Dembélé die Nerven (72.) und konnte sich zum Schluss darauf verlassen, dass PSG die Präzision fehlte.

«Sky Sport Deutschland»: Note 2

Hielt was zu halten war, ein paar Wackler im Aufbauspiel, ansonsten souverän wie immer.

«Ruhr24.de»: Note 3

Musste in Halbzeit eins kein einziges Mal zupacken. Nach Wiederanpfiff rettete ihn zweimal der Pfosten. Starke Parade gegen Dembele (72.). Die Weste des Schweizers blieb gegen die starke Pariser Offensivabteilung weiss.

«ran.de»: Note 2

Muss in der ersten Halbzeit keinen Ball parieren. Seinen Auftritt hat der Schweizer dennoch, als er Barcola im eigenen Fünfer kunstvoll aussteigen lässt. Selbiger prüft Kobel (48.) mit dem ersten Torschuss der Gäste. Wenig später ist Kobel im Glück. Binnen weniger Sekunden retten beide Pfosten für den BVB-Keeper. Dembeles Gewaltschuss (80.) guckt er drüber.

«Eurosport.de»: Note 2

Lange Zeit beschäftigungslos, musste erst nach 48 Minuten erstmals ernsthaft eingreifen. Danach kam es jedoch knüppeldick: Wäre bei den Pfostentreffern von Kylian Mbappé und Achraf Hakimi machtlos gewesen (51.). Wenig später hielt er die Dortmunder Führung im Eins-gegen-Eins mit Ousmane Dembélé fest (73.). Strahlte wie gewohnt viel Ruhe aus. Note: 2

«Bild.de»: Note 2

Hatte doppeltes Pfosten-Glück in der 51. Minute. Wäre bei den Schüssen von Mbappé und Hakimi machtlos gewesen. Sonst gewohnt der sichere BVB-Rückhalt. Note: 2.

«L'Equipe»: Note 6 (Skala von 1 bis 10 mit 10 als Bestnote)

Der Schweizer Torwart hatte einen ruhigen Beginn, in dem er mangels eines Pariser Schusses auf das Tor nicht gefordert wurde, und erlaubte es sich, Barcola, der zum Pressing kam, ganz am Ende der ersten Halbzeit auszudribbeln. Er wurde vom Erfolg eskortiert, da seine Pfosten zweimal bei aufeinanderfolgenden Versuchen von Mbappé und Barcola (51.) oder bei einem verpassten Kopfball von Ruiz (56.) retteten. Er blieb in seinem Spiel, als er bei einem Schuss von Mbappé (54.) dazwischen ging oder eine Chance von Dembélé (72.) mit der linken Hand abwehrte.