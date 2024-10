Rahmen: «Ärgerlich, dass wir drei Standard-Tore erhalten» YB-Trainer Patrick Rahmen nach dem 0:5 in Barcelona im Interview bei blue Sport. 01.10.2024

YB findet auch in der Champions League nicht aus dem Tief. Die Reaktionen von Trainer Patrick Rahmen sowie Goalie Marvin Keller und Sandro Lauper nach dem bitteren 0:5 in Barcelona.

Vorab wolle er festhalten, dass Barcelona dominiert und deshalb auch verdient gewonnen habe, sagte Rahmen an der Pressekonferenz nach dem Spiel. Ein Umstand, der mit Blick auf die Statistik untermauert wird: 616 komplettierte Pässe wurden bei Barcelona gezählt, 241 bei den Gästen aus Bern. Die Partie fand zeitweise ausschliesslich in einer Hälfte statt.

Das war zu erwarten gewesen. Gegen einen Gegner wie YB durfte sich Barcelona nach der verlorenen Startpartie gegen Monaco (1:2) keinen Ausrutscher erlauben – erst recht nicht im eigenen Stadion, das mit rund 45'000 Fans gut gefüllt war. Entsprechend defensiv hatte Rahmen seine Spieler eingestellt. «Wir mussten tief stehen und die Räume eng machen», erklärte der 55-Jährige. Und dies sei bisweilen auch gelungen. «Es waren nicht so viele Chancen aus dem Spiel heraus», so Rahmen im Interview mit blue Sport.

Deshalb ärgerte sich Rahmen darüber, wie die Gegentore zustande kamen. Einzig beim ersten Gegentreffer mussten Barças Topspieler ihre spielerische Klasse zeigen, danach folgten drei Treffer über Standards und ein Eigentor. «Da stellen wir uns nicht gut an, das dürfen wir so nicht zulassen», so der YB-Coach, der auch ein wenig den eigenen Chancen nachtrauerte. Diese waren zwar nicht zahlreich, dafür hochkarätig. Ebrima Colley verzog aus bester Position, Joël Monteiros Schuss landete an der Torumrandung.

Es waren offensive Lebenszeichen, die YB im aktuellen Zustand dringend gebrauchen kann. Das Team scheint nach nur einem Sieg aus den ersten acht Meisterschaftsrunden verunsichert und trat nun auch in den ersten beiden Champions-League-Runden mit wenig Selbstvertrauen auf. Rahmen zeigte sich jedoch kämpferisch: «Trotz 0:3 zur Pause haben sich die Spieler gegenseitig gepusht und haben bis zum Schluss solidarisch gekämpft.»

Keller: «Auf diesem Level wird das natürlich schnell bestraft»

Auch Goalie Marvin Keller, der den Vorzug vor Captain David von Ballmoos erhielt, bedauerte die Art und Weise der Niederlage: «Ich finde es schade, dass wir drei Standard-Goals bekommen haben. Auf diesem Level wird das natürlich schnell bestraft.»

Marvin Keller: «Auf diesem Level wird das schnell bestraft» Marvin Keller nach der 0:5-Niederlage der Berner Young Boys in Barcelona. 01.10.2024

Schon gegen Aston Villa im Champions-League-Auftakt zeigte man bei Standards Schwächen. «Wir haben es schon analysiert», meint der 22-Jährige. So habe man gegen GC diese Situation viel besser gemeistert. «Heute war es wieder schlechter, gegen eine Mannschaft wie Barça, die nicht unbedingt die grössten Spieler hat. Das müssen wir sicher aufarbeiten, um auf diesem Level mitzuhalten», mahnt der Keeper.

Fehlt Selbstvertrauen? Lauper: «Da müssen wir nicht lügen»

Auch Teamkollege Sandro Lauper hat sich die 90 Minuten im Nou Camp «ganz anders» vorgestellt. «Wieder müssen wir nach einem Champions-League-Spiel sagen, dass wir bei den Standards zu wenig schnell im Kopf sind und zu wenig schnell reagieren. Es wird schwierig, wenn man gegen Barcelona drei Goals auf Standards bekommt.»

Lauper: «Wir haben uns diese 90 Minuten ganz anders vorgestellt» YB-Mittelfeldspieler Sandro Lauper nach der 0:5-Niederlage der Berner gegen Barcelona. 01.10.2024

«Es waren mehrere Klassenunterschiede», spürte der Mittelfeldspieler auf dem Feld und hält bei blue Sport fest: «Das hat man einfach gesehen.» Man sei mit einem klaren defensiven Plan ins Spiel gegangen und habe versucht, so lange wie möglich das 0:0 zu halten. «Da ist uns nicht gelungen. Und dann wird es einfach schwierig gegen so eine Mannschaft», resümiert der 27-Jährige. Die aktuelle Krise in der Meisterschaft helfe sicher nicht, so Lauper.

«Ich habe es in der Vergangenheit anders erlebt. Am Wochenende habe ich sonst gefühlt jedes Spiel gewonnen. Man geht mit mehr Selbstvertrauen in das Spiel», findet Lauper und ergänzt: «Es macht es nicht einfacher, wenn man drei Tage vorher gegen GC verliert und dann auswärts nach Barcelona muss – da müssen wir nicht lügen.» Sein Fazit: «Momentan reicht es nicht, sowohl in der Champions League und in der Liga, das müssen wir einsehen».

Gegen Barcelona wäre ein Punktgewinn einer Sensation gleichgekommen. In der Liga sind die Berner nun aber auf Zählbares angewiesen. Am Sonntag muss YB bei Basel ran.

Barcelona – Young Boys 5:0 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 01.10.2024

