Barcelona – Young Boys 5:0 UEFA Champions League // Matchday 2 // Saison 24/25 01.10.2024

Na ja, ein Punkt in Barcelona durfte man vom Schweizer Meister ja nicht erwarten. Aber das 0:5 war dann schon eine Packung. Die Noten der YB-Spieler nach der Barça-Lektion.

Von Michael Wegmann und Beat Signer Michael Wegmann

Note: 4.0 Tor Marvin Keller

Wehrt kurz vor dem Pausenpfiff spektakulär gegen Yamal. Muss den Ball aber dennoch fünfmal aus dem Netz fischen. Er sagt: «Drei Standardtore gekriegt, das ist frustrierend.»

Marvin Keller: «Auf diesem Level wird das schnell bestraft» Marvin Keller nach der 0:5-Niederlage der Berner Young Boys in Barcelona. 01.10.2024

Note: 3.5 Verteidigung Lewin Blum

Nach vorne kommt nicht wirklich was. Defensiv ist er okay, hat aber auch Glück, dass er auf der schwächeren Barcelona-Seite verteidigen darf.

Note: 2.5 Verteidigung Ali Camara

Lächelt mit Lewandowski vor einem Eckball in der 51. Minute, verliert den Polen dann aus den Augen und schon steht es 0:4. Dann ein Eigentor zum 0:5. Nicht sein Abend.

Note: 3.0 Verteidigung Tanguy Zoukrou

Letzte Saison noch in der 2. französischen Liga, jetzt gegen Barcelona in der Champions League. Definitiv (noch) nicht die Kragenweite des 21-Jährigen.

Note: 3.0 Verteidigung Jaouen Hadjam

Verliert nach einem Freistoss von Pedri das Duell gegen Iñigo Martínez klar und deutlich, so steht's 0:3. Hinten doch ab und an gegen Wunderkind Yamal & Co. überfordert. Sind die Berner aber mal der Offensive, ist er immer dabei.

Note: 3.0 Mittelfeld Ebrima Colley

Kommt beim Stand von 0:1 zu einer Chance, leider verzieht er. Ansonsten kaum gesehen.

Note: 4.0 Mittelfeld Kastriot Imeri

Kann sich quasi als Einziger ab und zu auch mit Ball am Fuss gegen die übermächtigen Spanier behaupten. Einer der wenigen genügenden Berner in Barcelona.

Note: 3.0 Mittelfeld Sandro Lauper

Sieht beim Eckball in der 51. Minute gegen Inigo Martinez schlecht aus, dieser legt ab für Lewandowski. 0:4. Ansonsten? Läuft wie mehr dem Ball hinterher. «Wir haben uns die 90 Minuten ganz anders vorgestellt.»

Lauper: «Wir haben uns diese 90 Minuten ganz anders vorgestellt» YB-Mittelfeldspieler Sandro Lauper nach der 0:5-Niederlage der Berner gegen Barcelona. 01.10.2024

Note: 3.5 Mittelfeld Joel Monteiro

Defensiv fahrlässig, offensiv der Auffälligste: Erst haut er den Ball in der 67. Minute an die Latte, dann trifft er in der 92. Minute ins Netz. Doch er startet knapp im Abseits.

Note: 3.0 Mittelfeld Filip Ugrinic

Ohne Einfluss aufs Spiel, immer einen Schritt zu spät. Muss schon nach 58 Minuten Niasse Platz machen.

Note: 3.5 Sturm Cedric Itten

Einzige Sturmspitze, wenig Ballkontakte. Die meisten wohl im eigenen Sechzehner beim Abwehren der gegnerischen Eckbälle und Freistösse.

Eingewechselte Spieler

Note: 3.5 Verteidigung Zachary Athekame

Kommt in der 58. Minute für Blum. Der 19-Jährige reiht sich nahtlos in die YB-Konditionseinheit ein.

Note: 3.5 Mittelfeld Cheikh Niasse

Kommt in der 58. Minute für Ugrinic. Fällt in dieser halben Stunde weder ab noch auf.

Note: - Sturm Alan Virginius

Kommt in der 73. Minute für Colley. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: - Sturm Silvère Ganvoula

Kommt in der 73. für Itten. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: - Verteidiger Lukasz Lakomy

Kommt in der 82. Minute für Imeri. Zu kurz für eine Bewertung.