So frotzelt Reif gegen Kilchsperger 21.08.2024

Die Champions League ist zurück aus der Sommerpause und mit ihr blue Sport Moderator Roman Kilchsperger und seine illustren Experten Marcel Reif und Marco Streller.

Mit dem Auftakt der Champions League sind auch blue Sport Moderator Roman Kilchsperger und seine Experten Marcel Reif und Marco Streller zurück aus der Sommerpause.

Frisch und frech wie eh und je. Reif bringt schon vor Anpfiff der Playoff-Partien ein wenig Pfeffer in die Champions-League-Runde. Er provoziert Kilchsperger wegen dessen Outfit-Wahl: T-Shirt statt Hemd und Sako. «Du bist ja auch noch in den Ferien im Moment in deinem Kurzarm-Shirt», frotzelt Reif, «bleibst du bis am Schluss oder gehst du noch an eine Gartenparty?» Kilchspeger lacht und meint: «Ich bringe ein bisschen Sommer-Vibes in die Runde...»

Reif macht Kilchspeger Outfit-Vorwürfe, kurz davor schwärmt er seinerseits aber von seinen eigenen Sommerferien. Beim Anblick des Stadions von Bodö aus der Vogelperspektive kommt er ins Schwärmen. «Wir haben eine achttägige Fjord-Kreuzfahrt gemacht und da hinten sehe ich den Fjord, wo ich mit der Queen Mary II gelegen habe...»

Kilchsperger begrüsst Türkyilmaz und Reif im Wankdorf

Heute Abend beim Knaller zwischen YB und Galatasaray Istanbul sind Kilchsperger und Reif dann im Wankdorf. Mit an ihrer Seite Ex-Nati-Star Kubilay Türkyilmaz. Nimmt sich Kilchsperger die Style-Kritik von Reif zu Herzen? «Je nach Temperatur überlege ich mir nun sogar, in kurzen Hosen aufzulaufen», sagt er und lacht.

