So lief das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Porto und Arsenal Der FC Porto reist mit einem 1:0-Polster ans Rückspiel zu Arsenal nach London. blue Sport blickt auf das Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse zurück. 12.03.2024

Vor zwei Wochen feiert Porto-Verteidiger Pepe seinen 41. Geburtstag, heute kämpft der Routinier mit Porto um den Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse. Nimmt die Rekordjagd des unverwüstlichen Innenverteidigers doch noch ein Ende?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gegen Arsenal hoffen Pepe und der FC Porto auf die Viertelfinal-Qualifikation in der Champions League.

Der 41-jährige Innenverteidiger ist schon jetzt der älteste eingesetzte Feldspieler in der Königsklasse. Kommt er heute zum Einsatz, wird er diese Marke noch verbessern.

Weil Pepes Vertrag im Sommer 2024 ausläuft, stellt sich am Dienstag im Emirates Stadium aber auch die Frage: Beendet Arsenal die Rekordjagd des ewigen Pepe? Mehr anzeigen

Mit 43 Jahren und 252 Tagen ist der einstige Lazio-Goalie Marco Ballotta der bis heute älteste Spieler, der je in der Champions League eingesetzt wurde. Hinter Ballotta folgen mit Gianluigi Buffon, Olexandr Shovkovskiy und Mark Schwarzer wenig überraschend drei weitere Torhüter, bevor es dank des Portugiesen Pepe auch ein Feldspieler in diese Liste schafft.

Der Porto-Verteidiger wird am Dienstag im Emirates Stadium – vorausgesetzt er kommt im Achtelfinal-Rückspiel gegen Arsenal zum Zug – seine eigene Bestmarke als ältester eingesetzter Feldspieler der Königsklasse weiter verbessern – auf 41 Jahre und 15 Tage.

Selbst Totti hat das Nachsehen

Damit aber nicht genug. Der unermüdliche Abräumer ist mittlerweile nämlich auch der älteste Torschütze in der Geschichte der Königsklasse. Und auch da kann er seine eigene Bestmarke von einst noch überbieten, als er sich Mitte Dezember im Champions-League-Gruppenspiel gegen Schachtar Donezk unter die Torschützen einreiht – mit 40 Jahren und 290 Tagen auf dem Buckel.

Pepes Champions-League-Tore in dieser Saison 12.03.2024

So löste Pepe, der in seiner Karriere zehn Jahre lang für Real Madrid auflief, den bisherigen Rekordhalter Francesco Totti ab. Der Italiener hatte 2014 im Alter von 38 Jahren und 59 Tagen für die AS Rom in der Champions League getroffen.

Am Dienstag könnte der FC Arsenal Pepes eindrückliche Rekordjagd nun beenden. Doch selbst im Fall eines Weiterkommens der Gunners ist Pepes Champions-League-Aus längst nicht besiegelt. Denn wer sagt denn, dass der unverwüstliche Innenverteidiger seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht noch einmal verlängern wird?