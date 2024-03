Finger verbogen: Üble Verletzung bei City-Profi Matheus Nunes Beim Viertelfinal-Einzug von Manchester City in der Champions League muss das Team von Trainer Pep Guardiola den Ausfall von Matheus Nunes verkraften. Der Portugiese erlitt in der Schlussphase der Partie eine schwere Finger-Verletzung. 07.03.2024

Üble Szene am Mittwochabend im Etihad Stadium. In der 72. Minute rutscht Mittelfeldspieler Matheus Nunes aus und fällt bei der Landung unglücklicherweise auf seine linke Hand. Der Portugiese und die Zuschauer merken sofort, dass etwas nicht stimmt – sein Mittelfinger ist nach hinten gebogen (Warnung: Die Szene im Video könnte für manche Personen verstörend sein).

Mit einbandagierter Hand muss der 25-Jährige ausgewechselt werden. Nunes stiess im letzten Sommer von Liga-Konkurrent Wolverhampton Wanderers zum englischen Meister und Titelverteidiger in der Königsklasse. Für den portugiesischen Nationalspieler (11 Länderspiele) zahlten die Citizens kolportierte 62 Millionen Euro.

Ob von der Bank oder in der Startelf – Nunes ist unter Guardiola so was wie die personifizierte Allzweckwaffe dieser Saison geworden. Wie lange er ausfällt, ist aktuell noch unklar.